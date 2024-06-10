Adana'da hasadı başladı, çiftçiye doping geldi: 1 dönümden 9 ton ürün!

Adana'da Türkiye'nin en erkenci karpuzunun hasadı sürerken, 14 Haziran 2024'te Münih'te başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası, üreticiye doping oldu.

Hasada ilişkin açıklamada bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl karpuz çiftçimizin yüzünü güldürdü. Haziran'ın ortasında Avrupa Futbol Şampiyonası var ve inşallah buradan tüm karpuzlar gittiğinde hem üreticinin hem de tüccarın yüzü gülecek. Şu an karpuzda bir sıkıntı yok. Tüm karpuzlarımız buradan toplanıp paketleme tesislerine gittikten sonra orada ambalajlanıp direkt yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

"1 DÖNÜMDEN 9 TON ÜRÜN BEKLİYORUZ"

Karpuzun veriminin iyi olduğunu söyleyen Doğan, "Ovada 8-9 ton arası verim bekliyoruz karpuzdan. Fiyatlar böyle devam ederse çiftçimizin yüzü gülecek. Fiyatlar düşerse sıkıntı olabilir. Geçmiş dönemlerde Avrupa'da yine Futbol Şampiyonası olduğunda karpuz fiyatlarımız şampiyona sonuna kadar iyi para etti. Biz bu yıl da umutlu bir şekilde bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

KARPUZ

Karpuz, yüksek su içeriği sayesinde yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyvedir. Ayrıca C vitamini, A vitamini, potasyum ve likopen gibi birçok besin değeri de içerir.

Karpuz birçok farklı şekilde tüketilebilir. Çiğ olarak yenebildiği gibi, salatalarda, smoothielerde ve tatlılarda da kullanılabilir.

Karpuzun bazı faydaları şunlardır:

- Susuzluğu giderir: Karpuz yüzde 90'dan fazla su içerir. Bu nedenle yaz aylarında susuzluğu gidermek için ideal bir meyvedir,

- Sindirimi kolaylaştırır: Karpuz lif bakımından zengindir. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Karpuz C vitamini bakımından zengindir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Karpuz A vitamini bakımından zengindir. A vitamini göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Karpuz potasyum bakımından zengindir. Potasyum kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını korur,

- Kansere karşı korur: Karpuz likopen bakımından zengindir. Likopen kansere karşı korur.

Kaynak: Gerçek Gündem