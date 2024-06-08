Tokat'ta hasadı başladı, nadir bulunuyor: Kilosu 5 bin Euro!

Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, bir üretici tarafından üretildi ve hasat edildi.

Ürünlerinin uluslararası alandaki talebinin yüksek olduğunu vurgulayan akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, "Çiçeğini topluyoruz. Ortasındaki polenleri de makas yardımıyla alıyoruz. Şu gördüğünüz polendir başka bir kaba koyuyoruz. Çiçekleri başka bir kaba koyuyoruz. Polenleri daha sonra elek yardımıyla eliyoruz ve kurutmaya bırakıyoruz. Poleni boya yapımında kullanılmaktadır. Bal ile karıştırılıp yenildiğinde karaciğerin yenilenmesini sağlıyor. Topladığımızı çiçeklerin yapraklarından çayı meydana geliyor. Her sabah ve akşam içilmelidir. Baş ağrısı, sinüzit ve nefes darlıklarına iyi geliyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talebimiz var" dedi.

"KİLOSU 5 BİN EURO"

Aydemir, "Polenimiz organik boya yapımında kullanılmaktadır. Kilosu 5 bin Euro civarındadır. Çayımızı ise yurt dışına 2 bin 500 Euro civarında gönderiyoruz. Çayımızı Adana başta olmak üzere yurt dışında Almanya, Hollanda ve Fransa gibi yüksek verim olan yerlere gönderiyoruz. Polenini Zurih’e organik boya fabrikasına gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKZAMBAK ÇİÇEĞİ

Akzambak çiçeği, bilimsel adı Lilium candidum olan, zambakgiller familyasından soğanlı çok yıllık bir bitkidir.

Akzambak Çiçeğinin Kullanım Alanları:

- Süs bitkisi olarak bahçelerde ve saksılarda yetiştirilir,

- Kesme çiçek olarak kullanılır,

- Kokusu için parfüm ve esansiyel yağlarda kullanılır,

- Tıbbi amaçlarla kullanılır.

Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip.

Kaynak: Gerçek Gündem