Adana yandı kavruldu, çiftçi perişan oldu: Yetişen ürün kalmadı!

Adana'da tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanmasından dolayı kavun, karpuz, biber domatesin kalmadığı ve diğer ürünlerde de zarar oluştu bildirildi. Konuya ilişkin Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana ilinin afet kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
> <

Adana'da tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanması sonrası meteorolojik afet yaşandı.

Hava sıcaklığının gölgede 43 derece olmasından dolayı kavun, karpuz ve domates tarlaları kurumaya başladı.

"BİRÇOK ÜRÜNDE ZARAR OLUŞTU"

Konuya ilişkin Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu an kavun tarlasındayız, 50 dönüm kavunun tamamı aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Biz araçla buraya gelirken hava sıcaklığı 43 dereceyi gösteriyordu. Aşırı sıcaklıktan dolayı Adana'nın tamamında, karpuz, kavun, domates biber kalmadı. Birçok üründe de zarar oluştu" dedi.

Adana yandı kavruldu, çiftçi perişan oldu: Yetişen ürün kalmadı! - Resim : 1

"AFET YILI İLAN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Doğan, "2024 yılının hükumetimiz tarafından Adana'da afet yılı ilan edilmesini bekliyorum. Bu sorun borç ertelemekle çözülecek bir sorun değil. Çiftçimiz şu an sıkıntılı, çiftçimizin borcunu ertelemekle biz bu sezonu kapatamayız. Narenciye, mısır, pamuk gibi ürünlerde de sıkıntılar var. Adana ilinin afet kapsamına alınmasını istiyoruz, yoksa Adana'nın çiftçisi bitti, ayakta zor duruyor. Karpuzları toplayacak kamyon bile bulunmuyor. Nakliye fiyatları yükseldi. Şu an çiftçimiz zor durumda, çiftçimize acilen destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DOLU YAĞIŞI DA VURMUŞTU

Öte yandan bundan yaklaşık iki hafta öncede yağan doludan dolayı çiftçinin mahsulü zarar görmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Adana'da yetişti, tohumu Tayland'dan geldi: Gören bir daha bakıyor! Tohumu Tayland'dan geldi: Gören bir daha bakıyor!
Bursa'da zararına hasat üreticinin yüzünü güldürmedi, fiyatı tepetaklak oldu: Tarlada kilosu 35 TL! Zararına hasat üreticinin yüzünü güldürmedi!
İkinci el otomobil piyasası altüst oldu, fiyatlar çakıldı! İkinci el otomobil piyasası altüst oldu, fiyatlar çakıldı!
Adana'da hasadı başladı, fiyatlar alaşağı oldu: Tarlada kilosu 7 TL! Hasadı başladı, fiyatlar alaşağı oldu!
Malatya'da 'kırmızı elmas' hasadı başladı, özenle paketleniyor: Kilosu 70 TL! 'Kırmızı elmas' hasadı başladı: Kilosu 70 TL
Eskişehir'de hasat yakın, çiftçi kara kara düşünüyor: 1 ekmek etmiyor! Hasat yakın, çiftçi kara kara düşünüyor
Çanakkale'de görülmemiş hasat başladı, 26 günde üretiyor: 1 dönümden 2 ton ürün! 26 günde üretiyor: 1 dönümden 2 ton ürün
Adana'da ata tohumundan üretti, kapış kapış satıldı: Tohumu 5 TL, fideleri 20 TL! Ata tohumundan üretti, kapış kapış satıldı
Bilecik'te seç-al hasat başladı, yoğun talep görüyor: 40 dönümden 40 ton! Seç-al hasat başladı: 40 dönümden 40 ton
Ordu'da hasadı başladı, pazar sorunu ise bulunmuyor: Yıllık 1400 ton rekolte! Pazar sorunu bulunmuyor: Yıllık 1400 ton rekolte
Amasya'da duyulmamış hasat başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor: Kilosu 20 TL! Hasadı başladı: Kilosu 20 TL
Tokat'tan getirdi, Adana'da ekti ve üretime başladı: 1 kilogram esansı 5000 Euro! Adana'da ekti: 1 kilogram esansı 5000 Euro
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
4 gündür aranıyordu: Öz kızına cinsel istismarda bulunan 'baba' yakalandı Öz kızına cinsel istismarda bulunan 'baba' yakalandı
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı