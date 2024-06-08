Adana yandı kavruldu, çiftçi perişan oldu: Yetişen ürün kalmadı!

Adana'da tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanması sonrası meteorolojik afet yaşandı.

Hava sıcaklığının gölgede 43 derece olmasından dolayı kavun, karpuz ve domates tarlaları kurumaya başladı.

"BİRÇOK ÜRÜNDE ZARAR OLUŞTU"

Konuya ilişkin Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu an kavun tarlasındayız, 50 dönüm kavunun tamamı aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Biz araçla buraya gelirken hava sıcaklığı 43 dereceyi gösteriyordu. Aşırı sıcaklıktan dolayı Adana'nın tamamında, karpuz, kavun, domates biber kalmadı. Birçok üründe de zarar oluştu" dedi.

"AFET YILI İLAN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Doğan, "2024 yılının hükumetimiz tarafından Adana'da afet yılı ilan edilmesini bekliyorum. Bu sorun borç ertelemekle çözülecek bir sorun değil. Çiftçimiz şu an sıkıntılı, çiftçimizin borcunu ertelemekle biz bu sezonu kapatamayız. Narenciye, mısır, pamuk gibi ürünlerde de sıkıntılar var. Adana ilinin afet kapsamına alınmasını istiyoruz, yoksa Adana'nın çiftçisi bitti, ayakta zor duruyor. Karpuzları toplayacak kamyon bile bulunmuyor. Nakliye fiyatları yükseldi. Şu an çiftçimiz zor durumda, çiftçimize acilen destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DOLU YAĞIŞI DA VURMUŞTU

Öte yandan bundan yaklaşık iki hafta öncede yağan doludan dolayı çiftçinin mahsulü zarar görmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem