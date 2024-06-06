Bursa'da zararına hasat üreticinin yüzünü güldürmedi, fiyatı tepetaklak oldu: Tarlada kilosu 35 TL!

Bursa'da hasadı sona eren kiraz, üreticinin yüzünü güldürmedi. İyi bir vitamin ve mineral kaynağı olan kirazda ağaçlar sökülmeye başlarken, tarlada kilosu 35 TL'ye düştü.

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Bursa'nın İznik ilçesinde üretilen 'Napolyon' cinsi kirazda hasat sona erdi.

Kiraz üreticisi çiftçiler ise, mevsimlerden dolayı bu yıl hasadın biraz erken bittiğini ve rekoltenin düşük olduğunu ifade ettiler.

"KİRAZ AĞAÇLARI SÖKÜLDÜ"

Hasada ilişkin değerlendirmede bulunan üretici Hasan Yakşi, "Artık eskisi kadar ağaç yok. Aşırı yağışlardan dolayı, hasat zamanı kirazlar aşırı çatladı ve toplayamadık. Verim alamayınca da kiraz ağaçları söküldü. Zamanla ağaçlar daha da azalacak gibi duruyor" dedi.

Bursa'da zararına hasat üreticinin yüzünü güldürmedi, fiyatı tepetaklak oldu: Tarlada kilosu 35 TL! - Resim : 1

"35 TL'YE KADAR FİYARLAR DÜŞTÜ"

Kirazı istedikleri fiyattan satamadıklarını söyleyen Yakşi, "Kiraz fiyatları da ucuza gidiyor. 50 liradan başladık, 35 liraya kadar fiyatlar düştü. Maliyetler de yükseldi. Bir işçinin maliyeti bin TL. Bir kişi sadece kendine toplayabiliyor. Durum böyle olunca, kesimler oluyor. Biz bu kiraz bahçesini kesip, şeftali bahçesine çevirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KİRAZ

Kiraz, iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindirler.

Kirazların ayrıca antioksidanlar bakımından da zengin olduğu bilinmektedir. Antioksidanlar hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan maddelerdir.

Kirazın Faydaları:

- Kirazlar antioksidanlar bakımından zengindir ve bu da onları kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıklara karşı korur,

- Lif bakımından da zengindirler ve bu da sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur,

- Potasyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra A, C ve E vitaminleri de içerirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa İznik
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