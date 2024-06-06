Adana'da yetişti, tohumu Tayland'dan geldi: Gören bir daha bakıyor!

Adana'da aile hekimi doktor Ali Tuna'ya (58), 2018 yılında arkadaşı öğretmen İdris Temiz (33) Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic) ekmesi için verdi.

Merkez Çukurova ilçesindeki evinin bahçesine sarımsağı eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti.

TOHUM ELDE ETTİ

6 yıldır ektiği sarımsaktan yüzlerce tohum elde eden Tuna, bu sene 1 dönüm tarla kiraladı ve orada ekim yaptı. Yüzlerce kilogram sarımsak hasat eden Ali Tuna, bu sene de o sarımsakları yine ekip tohumlarını çoğaltacak.

"ADANA TOPRAĞINI ÇOK SEVDİ"

Sarımsağı Türk tarımına kazandırmak için yetkililere ulaşmayı hedefleyen Tuna, "Bu sarımsağın büyüklüğü nedeniyle sanayide kullanılması daha uygun olacaktır. Kabuğu çok kolay soyulabiliyor. Bu sarımsakta mantar hastalığı olmuyor ve yetiştirirken hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Organik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır" dedi.

FİL SARIMSAĞI

Fil sarımsağı, soğan cinsine ait bir bitkidir. Uzun, sağlam, çiçekli bir sapı ve geniş, düz yaprakları vardır.

Lezzet sarımsaktan daha hafiftir ve salatalarda çiğ, kavrulmuş veya sote olarak yenebilir, ancak genellikle yemek pişirmede geleneksel sarımsağın yerini tutmaz. Bazen solo sarımsakla karıştırılır.

Kaynak: Gerçek Gündem