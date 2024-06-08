Çanakkale'de duyulmamış hasat başladı, 1 TL'den büyük: Tarlada kilosu 250 TL!

Çanakkale'de 1 TL'den büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kiraz hasadı başladı. Lezzeti ve dayanıklılığı nedeniyle ticari kiraz yetiştiriciliğinde oldukça tercih edilen bir çeşit olan kirazın kilosu tarlada 250 TL'den alıcı buluyor.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen ve 1 TL'den büyük olan kiraz hasadına başlandı.

Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan, 'Ziraat 900' cinsi kirazlar 250 TL'ye satılıyor.

"BU KİRAZIMIZA TALEP ÇOK"

Hasada ilişkin konuşan üretici Cahide Çoban, "Rekolteden çok memnunum. Alıcı sıkıntımız yok. Sürekli ürünlerimiz tercih ediliyor. Kaliteli, raf ömrü çok uzun ürün yetiştiriyoruz. Aroması yüksek çay bardağına sığmayan lezzetli bir kirazımız. Kirazımız 200 ile 250 lira arasında satılıyor. Bu ürünümüz toplandıktan sonra İstanbul'a hale ve büyük marketlere gidiyor. İyi mal, iyi para demek oluyor. Bardağa sığmayan bu kirazımız 1'inci kalite. Bu kirazımıza talep çok" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de duyulmamış hasat başladı, 1 TL'den büyük: Tarlada kilosu 250 TL! - Resim : 1

ZİRAAT 900 KİRAZI

Ziraat 900 kirazı, Türkiye'de oldukça yaygın olan ve Napolyon Kiraz olarak da bilinen bir kiraz çeşididir.

Ziraat 900 kirazı, lezzeti ve dayanıklılığı nedeniyle ticari kiraz yetiştiriciliğinde oldukça tercih edilen bir çeşittir.

Ayrıca taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, kurutma, dondurma ve reçel yapımında da kullanılır.

Ziraat 900 kirazının bazı önemli avantajları şunlardır:

- Lezzetli ve sulu bir meyvedir,
- Dayanıklı bir meyvedir ve uzun süre saklanabilir,
- Taze tüketim için ve kurutmalık olarak kullanılabilir,
- İhraç pazarında oldukça talep görmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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