İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik durdu, fiyatlar sert düştü: Araç almak için doğru zaman mı?

İkinci el otomobil piyasası bayram öncesi de durgunluğunu korurken, piyasada araç bolluğu oluştu. Araç seçeneklerinin çok fazla olduğunu söyleyen oto galericiler, araç almak için doğru zaman olduğunu belirttiler.

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Bir süredir hem fiyatları hem de hareketliliği azalan ikinci el araç piyasası, bayram öncesi de aynı havayı koruyor. Piyasada araç bolluğu yaşanırken, araç seçenekleri de artmış durumda. Oto galericiler bayram öncesinde uygun fiyatlı araçların satıldığını söyledi.

Oto galerici Gürkan Keleş, ikinci el otomobil piyasasının şu dönemde durgunlaştığını söyleyerek, "Bayram üzeri şu anda daha uygun olan araçlar satılıyor. İkinci el araç fiyatları da gerilemiş durumda. Sıfır arabalarda da fiyatlar biraz geriledi. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 geriledi. Biniciler için şu anda araç alma zamanı. Sürücüler şu anda araba alabilir" dedi.

"FİYATLARIMIZ GERİ ÇEKTİK"

"İlerleyen dönemde araba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz" Keleş, "Temmuz’dan sonra sıfır araçlarda fiyat artışı yaşanabilir. Zamlar gelirse, ikinci el piyasasına da otomatik olarak yansıyacaktır. Yüksek fiyattan araç alan biniciler ise araçlarını şu an satmıyorlar. Biz oto galericiler olarak fiyatlarımızı geri çektik" dedi.

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik durdu, fiyatlar sert düştü: Araç almak için doğru zaman mı? - Resim : 1

"ESKİDEN ARABA BULUNMUYORDU"

Daha önceki bayramlarda hareketliliğin daha çok olduğunu söyleyen Keleş, "Arabasını satıp mevduat faizine yatıran vatandaşlar da var. Ancak araba fiyatları düşmeyecek, elbet yükselecek diye düşünüyoruz. İkinci el piyasasında eskiden araba bulunmuyordu ancak şu anda araç bolluğu var. Araba çeşitleri bu dönemde çok fazla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otomobil İkinci El Araç
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