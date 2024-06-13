Kilis'te en acı hasat başladı, çiftçi bayram etti: Tarlada kilosu 25 TL!

Kilis'te kavurucu sıcak altında dolmalık ve salçalık acı biber hasadı başladı.

Hasadına başlanan acı biberden bu sene il genelinde 75 bin ton rekolte bekleniyor.

"KİLOSU 25 TL"

Hasada ilişkin konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Bu yıl verim ve fiyat üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Hem verim, hem de üretim konusunda Türkiye'de ikinci sırada olan Kilis biberinin hasadı başladı. Kurban bayramın yaklaşması ve bibere talebin artmasıyla ve fiyatların yükselmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Geçen sene tarladaki biberin fiyatı 5 TL den satılırken bu sene ise bu fiyat 25 TL'ye kadar ulaştı" dedi.

DOLMALIK BİBER

Dolmalık biber, Capsicum annuum türündeki biberlerin dolma yapmak için kullanılan çeşitlerine verilen addır. Farklı renklerde (yeşil, kırmızı, sarı, turuncu) ve boyutlarda bulunabilirler. Dolmalık biberler, etli veya zeytinyağlı iç harçlarla doldurularak dolma olarak pişirilir.

Dolmalık biberin faydaları:

- Besin değeri yüksektir: Dolmalık biber, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir besindir,

- Antioksidan kaynağıdır: Dolmalık biber, beta karoten ve likopen gibi antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korur ve bazı kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir,

- Sindirim sistemine faydalıdır: Dolmalık biberdeki lif, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Dolmalık biberdeki A vitamini, göz sağlığının korunmasına yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Dolmalık biberdeki C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur: Dolmalık biber, lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem