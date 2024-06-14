İzmir Çeşme'de dondurma fiyatları gündem oldu, işletmeci kendini savundu!

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, 5 top dondurmanın fiyatının bin 50 TL olduğu iddiası sosyal medyada viral oldu.

Yapılan bu paylaşım sonrası Alaçatı yine pahalılıkla gündeme gelirken, gözler Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlamaya hazırlanan tatil merkezine çevrildi.

"HESAP BİN 50 DEĞİL, 700 TL"

Söz konusu işletme sahibi Ömer Gökdoğan, kendini savunarak, bir top dondurmanın 70 TL'den satışının yapıldığını söyledi. Gökdoğan, hesabın bin 50 TL değil, 700 TL olduğunu öne sürdü.

3 kişinin iş yerine geldiği ifade eden işletme sahibi, bu kişilerin 3 ekstra fiyatlı külah, biri Antep fıstıklı 7 top dondurma aldığını söyledi.

"BİR KÜLAHIN EKSTRA 70 LİRA ÜCRETİ VAR"

Paylaşımdan sonra zor durumda kaldıklarını, vergi memurlarının ziyarete geldiğini ifade eden Gökdoğan, özel olarak hazırlanan bir külahtan ekstra ücret alındığını söyledi.

Gökdoğan, "Şimdi o arkadaşlar biraz abartmışlar. Onların mizacı öyle, bazı yerlere gidip yüksek meblağ fiyat ödüyorlar. Burayı da işte yüksek meblağ gibi gösterdiler. Bayağı bir dondurma seçtiler. Zaten hepsi büyük külah da aldı. Bir külahın ekstra 70 lira ücreti var, diğer külahın ekstra ücreti yok. Zaten fiyat listemiz var. O arkadaşlar büyük külahta aldılar. Antep fıstıklı aldılar ki Antep fıstığı bakın şurada 140 lira yazıyor. Zaten işin gerçeği toplam fiyat bin 50 TL değil, 700 lira; yani 3 kişi dondurmayı 700 lira aldılar. Bence fiyat çok abartıldı,; sosyal medyada olsun, diğer yerler olsun büyütüldü. Saçma sapan bir hal aldı" dedi.

"ANTEP FISTIKLI HARİÇ BÜTÜN DONDURMALARIN TOPLARI 70 TL"

Antep fıstıklı dondurmaların çift top sayıldığını ve 140 TL'den satıldığını ifade eden işletme sahibi Ömer Gökdoğan, "Bunu herkese söylüyoruz, altını bir çiziyoruz; 'beyefendi fiyat farkları var, haberiniz olsun' veya Antep fıstıklı seçtiklerinde, 'beyefendi fiyat farkınız var, haberiniz olsun' diye bunu ısrarla söylüyoruz. Antep fıstığı hariç hepsi 70 lira. Antep fıstığı çift top sayılıyor 140 lira; çünkü çok maliyetli geliyor ve içinde gerçek fıstık var baklavacıların kullandığı" ifadelerine yer verdi.

"200 LİRA BİR DONDURMAYA VERDİK"

Alaçatı'ya tatile gelen bazı vatandaşlar fiyatların normal olduğunu söylerken, bazıları ise fiyatları pahalı buldu. Berrin Navruz (50), aynı işletmeden 3 top dondurmayı 200 liraya aldıklarını anlattı.

Navruz, "İzmir merkezde topu 30 lira desek, 2 katı. Turistik bir yer olarak baktığımızda, aman aman yüksek değil; ama normal şehirlere göre 2 katı olması da pahalı olduğunu gösteriyor. 200 lira bir dondurmaya verdik" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem