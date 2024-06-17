Adana'da hasat başladı, hafızayı uçuran yolculuğa çıktı: Kilosu 200 TL!

Adana'nın Kozan ilçesinde dut ağaçlarında hasat başladı.

Hasatla birlikte köylülerin odun ateşinde şifa için ürettikleri dutun pekmez yolculuğu da sürüyor.

"KİLOSU 200 TL"

Pekmezin zorlu ve meşakkatli bir yapımı olduğunu söyleyen üretici Ali Gök, "Sabah ezanı sonrası dut hasadı yaparız. Ardından odun ateşini yakarak kazanlarda saatlerce karıştırırız. Burada önce süzeriz ardından pekmez olması için 5-6 saat boyunca kaynar. Fazlasını satarız. Köyde kullanımı çoktur. Kilosunu 200 TL'den satıyoruz" dedi.

DUT PEKMEZİ

Dut pekmezi, dut meyvelerinin doğal olarak fermente edilerek elde edilen ve yoğunlaştırılmış bir şuruptur. Koyu kahverengi renginde ve yoğun bir lezzete sahiptir.

Dut pekmezi, Türkiye'de kahvaltıda ekmek ile birlikte sıklıkla tüketilir. Ayrıca tatlılarda, soslarda ve turşularda da kullanılabilir.

Dut pekmezi, besin değeri açısından oldukça zengindir. Demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A, B1 ve B2 vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca antioksidanlar da içerir. Bu nedenle dut pekmezi birçok sağlık faydası sunar.

Dut Pekmezinin Faydaları:

- Kansızlığa iyi gelir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Enerji verir,

- Cilt sağlığını korur,

- Hafızayı güçlendirir,

- Stresi azaltır,

- Kemikleri güçlendirir.

DUT PEKMEZI NASIL YAPILIR?

Dut pekmezi yapmak için öncelikle dutların yıkanıp çekirdekleri ayıklanmalıdır. Daha sonra dutlar ezilerek şıra elde edilir. Şıra, bakır kazanlarda uzun süre kaynatılarak koyu bir şuruba dönüştürülür. Kaynatma işlemi sırasında köpüklerin alınması önemlidir. Pekmez kıvamına geldiğinde ateşten alınır ve soğumaya bırakılır. Soğuyan pekmez şişelere doldurularak saklanır.

Kaynak: Gerçek Gündem