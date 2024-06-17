Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı, yurt dışından büyük talep görüyor: Tarlada 1 kilosu 40 TL!

Iğdır'da 'sarı altın' adı verilen kayısı hasadı başladı. Vitamin, potasyum ve lif bakımından zengin bir meyve olan kayısı, yurt dışı piyasasında büyük talep görürken, tarlada 1 kilosu 40 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Iğdır'da 'sarı altın' adı verilen coğrafi işaretli kayısı hasadı başladı.

Toplanan kayısılar kalitesine ve boyutuna göre yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderilirken, 'Tokaloğlu veya Iğdır kaysısı' olarak satılan kayısıların, bu sene bahçe fiyatı 35 ile 40 liradan başlıyor.

"YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYORUZ"

Hasada ilişkin konuşan kayısı tüccarı ve ihracatçısı Erdal Savaş, "Topladığımız ürünleri Rusya, Azerbaycan, Gürcistan gibi devletlere ihraç ediyoruz. Toplanan kayısılar soğuk hava deposunda bekletiliyor. Daha sonra yurt dışına ihraç ediyoruz, termokinli araçlarla. Iğdır kayısısı sofralıktır. Malatya kayısısının adı, Iğdır kaysısının tadı var. Iğdır kayısısı her derde devadır, C vitaminidir. Iğdır kayısısını bilen bilir Bu işin ekonomiye katkısı çoktur" dedi.

Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı, yurt dışından büyük talep görüyor: Tarlada 1 kilosu 40 TL! - Resim : 1

KAYISI

Kayısı dikensi ve tüysüz, Prunus cinsinden bir ağaçtır. Yerli yayılımı, kapsamlı tarih öncesi ekimi nedeniyle biraz belirsizdir.

Genetik araştırmalar, Orta Asya'nın ana vatanı olduğunu göstermektedir.

Kayısının Faydaları:

- Kayısı, A, C ve E vitaminleri, potasyum ve lif bakımından zengindir,

- Kayısı bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi düzenler ve cilt sağlığını korur,

- Kayısı kansere karşı korur, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve göz sağlığını korur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Iğdır
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Adana'da hasat başladı, hafızayı uçuran yolculuğa çıktı: Kilosu 200 TL! Hasat başladı: Kilosu 200 TL
Ankara'da zorlu hasat başladı, zamanla yarışılıyor: 2 saatte yapılıyor! Zorlu hasat başladı, zamanla yarışılıyor
İzmir Çeşme'de dondurma fiyatları gündem oldu, işletmeci kendini savundu! Dondurma fiyatları gündem oldu, işletmeci kendini savundu
Antalya'da hasat sonrası yapımı başladı, tam bir vücut koruyucu: Kilosu 200 TL! Hasat sonrası yapımı başladı: Kilosu 200 TL
Kilis'te en acı hasat başladı, çiftçi bayram etti: Tarlada kilosu 25 TL! En acı hasat başladı: Tarlada kilosu 25 TL
Hatay'da bereketli hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 32 TL! Bereketli hasat başladı: Tarlada kilosu 32 TL
Adana'da hasat öncesi kriz büyüdü, çiftçi zarar etti: Yüzlerce dönüm kurudu! Hasat öncesi kriz büyüdü, çiftçi zarar etti!
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik durdu, fiyatlar sert düştü: Araç almak için doğru zaman mı? Otomobil piyasasında hareketlilik durdu, fiyatlar sert düştü
Kırklareli'nde hasadı başladı, tadıyla ünlü: Kilosu 200 TL! Tadıyla ünlü: Kilosu 200 TL
Aksaray'da hasadı başladı, tamamıyla organik: 1 dönümden 2 ton ürün! Hasadı başladı, tamamıyla organik
Adana'da hasadı başladı, çiftçiye doping geldi: 1 dönümden 9 ton ürün! Hasadı başladı: 1 dönümden 9 ton ürün
Çanakkale'de duyulmamış hasat başladı, 1 TL'den büyük: Tarlada kilosu 250 TL! Duyulmamış hasat başladı, 1 TL'den büyük
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı Fatih Terim imzayı attı
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu