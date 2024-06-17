Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı, yurt dışından büyük talep görüyor: Tarlada 1 kilosu 40 TL!

Iğdır'da 'sarı altın' adı verilen coğrafi işaretli kayısı hasadı başladı.

Toplanan kayısılar kalitesine ve boyutuna göre yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderilirken, 'Tokaloğlu veya Iğdır kaysısı' olarak satılan kayısıların, bu sene bahçe fiyatı 35 ile 40 liradan başlıyor.

"YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYORUZ"

Hasada ilişkin konuşan kayısı tüccarı ve ihracatçısı Erdal Savaş, "Topladığımız ürünleri Rusya, Azerbaycan, Gürcistan gibi devletlere ihraç ediyoruz. Toplanan kayısılar soğuk hava deposunda bekletiliyor. Daha sonra yurt dışına ihraç ediyoruz, termokinli araçlarla. Iğdır kayısısı sofralıktır. Malatya kayısısının adı, Iğdır kaysısının tadı var. Iğdır kayısısı her derde devadır, C vitaminidir. Iğdır kayısısını bilen bilir Bu işin ekonomiye katkısı çoktur" dedi.

KAYISI

Kayısı dikensi ve tüysüz, Prunus cinsinden bir ağaçtır. Yerli yayılımı, kapsamlı tarih öncesi ekimi nedeniyle biraz belirsizdir.

Genetik araştırmalar, Orta Asya'nın ana vatanı olduğunu göstermektedir.

Kayısının Faydaları:

- Kayısı, A, C ve E vitaminleri, potasyum ve lif bakımından zengindir,

- Kayısı bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi düzenler ve cilt sağlığını korur,

- Kayısı kansere karşı korur, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve göz sağlığını korur.

Kaynak: Gerçek Gündem