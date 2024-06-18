Ordu'da hasat sonrası 1 kilosu 1000 TL ediyor, üreten servete konuyor!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dut hasadı başladı.

Hasatla birlikte ağaçlardan örtülere dökülerek toplanan dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

"KİLOSU 1000 TL"

Fatsa ilçesinde dut pekmezi yapan Nermin Ulu, "Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor" dedi.

DUT PEKMEZİ

Dut pekmezi, dut meyvesinin kaynatılması ve yoğunlaştırılmasıyla elde edilen koyu renkli, tatlı bir şuruptur.

Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengindir ve birçok sağlık faydası sunar.

Dut Pekmezinin Faydaları:

- Kansızlığa iyi gelir: Dut pekmezi, demir bakımından zengin bir besindir ve kansızlığın tedavisinde ve önlenmesinde faydalıdır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Dut pekmezi, C vitamini ve antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Dut pekmezi, lif bakımından da zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur,

- Hafızayı güçlendirir: Dut pekmezi, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olan B vitaminleri bakımından da zengindir,

- Enerji verir: Dut pekmezi, doğal bir şeker kaynağıdır ve enerji seviyesini yükseltmeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur: Dut pekmezi, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından da zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem