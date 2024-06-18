Ordu'da hasat sonrası 1 kilosu 1000 TL ediyor, üreten servete konuyor!

Ordu'da dut ağaçlarından elde edilen dut meyvesinin hasadı başladı. Hasat sonrası vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin olan dut pekmezi elde edilirken, 1 kilosu 1000 TL'den alıcı buluyor.

> <

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dut hasadı başladı.

Hasatla birlikte ağaçlardan örtülere dökülerek toplanan dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

"KİLOSU 1000 TL"

Fatsa ilçesinde dut pekmezi yapan Nermin Ulu, "Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor" dedi.

Ordu'da hasat sonrası 1 kilosu 1000 TL ediyor, üreten servete konuyor! - Resim : 1

DUT PEKMEZİ

Dut pekmezi, dut meyvesinin kaynatılması ve yoğunlaştırılmasıyla elde edilen koyu renkli, tatlı bir şuruptur.

Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengindir ve birçok sağlık faydası sunar.

Dut Pekmezinin Faydaları:

- Kansızlığa iyi gelir: Dut pekmezi, demir bakımından zengin bir besindir ve kansızlığın tedavisinde ve önlenmesinde faydalıdır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Dut pekmezi, C vitamini ve antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Dut pekmezi, lif bakımından da zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur,

- Hafızayı güçlendirir: Dut pekmezi, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olan B vitaminleri bakımından da zengindir,

- Enerji verir: Dut pekmezi, doğal bir şeker kaynağıdır ve enerji seviyesini yükseltmeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur: Dut pekmezi, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından da zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ordu Fatsa

Benzer Videolar

Yozgat'ta ata tohumuyla ekim yaptı, duyulmamış hasat bekleniyor: 1 dönümden bir tonu geçkin ürün! Ata tohumuyla ekim yaptı, duyulmamış hasat bekleniyor
Antalya'da hasat sonrası yapımı başladı, tam bir vücut koruyucu: Kilosu 200 TL! Hasat sonrası yapımı başladı: Kilosu 200 TL
Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı, yurt dışından büyük talep görüyor: Tarlada 1 kilosu 40 TL! 'Sarı altın' hasadı başladı: Tarlada kilosu 40 TL
Adana'da hasat başladı, hafızayı uçuran yolculuğa çıktı: Kilosu 200 TL! Hasat başladı: Kilosu 200 TL
Ankara'da zorlu hasat başladı, zamanla yarışılıyor: 2 saatte yapılıyor! Zorlu hasat başladı, zamanla yarışılıyor
İzmir Çeşme'de dondurma fiyatları gündem oldu, işletmeci kendini savundu! Dondurma fiyatları gündem oldu, işletmeci kendini savundu
Kilis'te en acı hasat başladı, çiftçi bayram etti: Tarlada kilosu 25 TL! En acı hasat başladı: Tarlada kilosu 25 TL
Hatay'da bereketli hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 32 TL! Bereketli hasat başladı: Tarlada kilosu 32 TL
Adana'da hasat öncesi kriz büyüdü, çiftçi zarar etti: Yüzlerce dönüm kurudu! Hasat öncesi kriz büyüdü, çiftçi zarar etti!
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik durdu, fiyatlar sert düştü: Araç almak için doğru zaman mı? Otomobil piyasasında hareketlilik durdu, fiyatlar sert düştü
Kırklareli'nde hasadı başladı, tadıyla ünlü: Kilosu 200 TL! Tadıyla ünlü: Kilosu 200 TL
Aksaray'da hasadı başladı, tamamıyla organik: 1 dönümden 2 ton ürün! Hasadı başladı, tamamıyla organik
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi