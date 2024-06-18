Yozgat'ta ata tohumuyla ekim yaptı, duyulmamış hasat bekleniyor: 1 dönümden bir tonu geçkin ürün!

Yozgat’ta çiftçilik yapan Latif Şahin, 15 dekar alana diğer buğday çeşitlerine oranla verimi yüksek olan ata tohumunun ekimini yaptı.

Bölgesinde ilki başlatan Şahin, insan boyunu geçen buğday tarlasından hasat zamanı 18 tona yakın verim bekliyor.

"TALEP ÇOK"

Geçen yıl Kayseri’den temin ettikleri 40 kilogram atalık buğdaydan 2 ton verim aldıklarını ifade eden Şahin, "Bunu 3-5 dekar alana ektik, 2 ton verim aldık. Onu elimizde tuttuk, bir bölümünü isteyenlere verdik. Ancak 15 dekara kadar kendimiz ekebildik. Şimdi ise görüyorsunuz öteki buğdaya göre iki üç katı ürün aldık. Diğer buğday çeşitlerinde dekarda 400-500 kilo veriyorsa, atalık tohumla bin 200 kilo, bin 300 kilo verim veriyor. Diğer buğday türleri masrafımızı kurtarmıyor, ama bu atalık tohumla masraflarımız kurtulacak. Burası 15 dekar buradan hemen hemen 17-18 ton buğday almayı düşünüyorum. Çiftçiler de gelsinler görsünler, ekini görsünler. Bu buğday her yerde yok. Talep de çok şuan" dedi.

ATA TOHUMU BUĞDAY

Ata tohumu buğday, geleneksel yöntemlerle, modern metotlar ve kimyasallar kullanılmadan yetiştirilen buğday çeşitleridir. Bu tohumlar, nesilden nesile aktarılmış ve genellikle aile çiftlikleri tarafından korunmuştur.

Ata tohumu buğdayların bazı önemli özellikleri şunlardır:

- Genetik çeşitlilik: Ata tohumu buğdaylar, modern buğday çeşitlerine kıyasla çok daha fazla genetik çeşitliliğe sahiptir. Bu da onları hastalıklara ve zararlılara karşı daha dirençli hale getirir,

- Lezzet ve besin değeri: Ata tohumu buğdaylar, modern buğday çeşitlerine göre daha lezzetli ve besleyici olduğu bilinmektedir. Daha fazla protein, vitamin ve mineral içerirler,

- Çevresel sürdürülebilirlik: Ata tohumu buğday yetiştiriciliği, kimyasal gübre ve pestisit kullanımına ihtiyaç duymadığından daha çevre dostudur. Bu da toprak ve su kirliliğini azaltmaya yardımcı olur,

- Yerel ekonomiyi destekleme: Ata tohumu buğdaylar, genellikle küçük ölçekli çiftçiler tarafından yetiştirilir ve bu da yerel ekonomiyi desteklemeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem