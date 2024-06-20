Hatay'da 5 dönüm ekti, geçim kaynağı oldu: Şimdi hasat vakti!

Hatay'da Ortanca çiçeği, hasat edilmeye başlandı. 5 dönüm araziye ekilen ortanca çiçeği, geçim kaynağı olurken, renk cümbüşüne bürünen bahçe, gönülleri ve gözleri mest ediyor.

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Hatay'ın Belen ilçesinde 5 dönümlük arazide ekili olan ve renk cümbüşüne bürünen Ortanca çiçeği, hasat edilmeye başlandı.

Ortanca çiçeği üreticisi Mehmet Tat, "Yaklaşık 16-17 yıldan beri, bu işi yapıyorum. Bu iş, baba mesleğimiz. Şimdi başka yerde de yetişen ortancalarımız var, bizimkiler kalite olarak normalin daha üstünde. Başka yerde yetişen çay tabağı büyüklüğünde, bizdekiler gördüğünüz gibi yemek kazanı büyüklüğünde. Şu ortancayı başka yerde yetiştiren yok, Türkiye'nin en iyisiyiz diyebiliriz. Fıstıki yeşil, sadece bizim kendi bahçemizde var. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bizi aç bırakmıyor, emeğimizi karşılıyor" dedi.

ORTANCA ÇİÇEĞİ

Ortanca çiçekleri, ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açar. Güneşli veya yarı gölgeli ortamlarda yetişmeyi severler. Ortanca çiçekleri, nemli ve iyi drene edilmiş toprakları tercih eder.

Hatay'da 5 dönüm ekti, geçim kaynağı oldu: Şimdi hasat vakti! - Resim : 1

Ortanca çiçekleri, bahçelerde, saksılarda veya kesme çiçek olarak kullanılabilir. Kesme çiçek olarak kullanıldığında, suda birkaç gün boyunca taze kalabilirler.

Ortanca çiçeği, genel olarak minnettarlık, şükran ve sevgiyi ifade etmek için kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay
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