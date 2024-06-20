Denizli'de hasadı başladı, tek tek toplanıyor: 1 dönümden 3 ton ürün!

Denizli'de Kale biberinin hasadı başladı. Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan Kale biberi, mineral ve vitamin deposu olarak öne çıkarken, 1 dönümden 3 ton ürün elde ediliyor.

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Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve büyük rağbet gören tescilli Kale Biberinin hasadı başladı.

Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, tek tek toplanıyor. Hasadın ardından yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp ipe dizilerek evlerin balkonlarına asılıyor. Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor.

"3 TON ÜRETİM YAPIYORUZ"

Hasada ilişkin konuşan üretici, "Kale ilçemizde kale biberlerini yetiştiriyoruz. 900 hektar yetişmektedir. Geçen sene dönümden yıllık yaklaşık 3 ton üretim yapıyoruz. Tohumlar geçmiş Atalardan kalmış tohumlar" dedi.

Denizli'de hasadı başladı, tek tek toplanıyor: 1 dönümden 3 ton ürün! - Resim : 1

KALE BİBERİ

Kale biberi, Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretli bir biber türüdür. Etli, yuvarlak, büyük yapılı, yeşilimsi renkte, acı ve tatlı türleri olan Kale biberi, mineral ve vitamin deposudur. Sinir ve sindirim sistemlerine iyi gelir.

Kale biberinin faydaları:

- Vitamin ve mineraller açısından zengindir: Kale biberi, A vitamini, C vitamini, K vitamini, potasyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir,

- Antioksidan kaynağıdır: Kale biberi, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemine iyi gelir: Kale biberi, sindirim sistemine iyi gelir ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kale biberi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kalp hastalıklarına karşı korur: Kale biberi, kalp hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Kale biberinin kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Denizli
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