Antalya'da hasat sonrası ABD'nin gözü bu tarlada: Büyük talep görüyor, daha hızlı satılıyor!

Antalya'da buğday hasadı sonrası ABD'deki binlerce halı meraklısının gözü bu tarlaya çevriliyor. Tarlada güneşle pastelleşip görsel şölen oluşturan halıların yüzde 99'u ABD'ye ihraç ediliyor.

> <

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yaz aylarında hasadın yapılmasıyla halı işletmelerine açılıyor.

Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor. Daha sonra güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Tarlada görsel şölen oluşturan 20 bini aşkın halı ve kilim, güneşin altında belirli aralıklarla çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması, renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

ABD'DEN BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra başta ABD olmak üzere Avrupa'daki bazı noktalardaki müşterilerine veriliyor.

Antalya'da hasat sonrası ABD'nin gözü bu tarlada: Büyük talep görüyor, daha hızlı satılıyor! - Resim : 1

"DAHA HIZLI SATILIYOR"

50 yıldır halıcılıkla uğraşan Halil Börekçi, "Sıcağın etkisiyle yabancı maddeler yumuşuyor. Sabah yağan çiğ halıyı yumuşatıyor ve tekrar öğle saatlerindeki sıcaklıkla o çiğ buharlaşarak mikropları temizliyor. Kök boya, yün halı ve kilimler. İçlerinde sentetik olan yok. Genelde ABD'ye satıyoruz. Avrupa'ya az miktarda gidiyor. Müşteriler bu işlemleri istiyorlar. ABD ve Avrupa'daki müşteriler, güneşlenmiş halıların dekorasyona iyi uyduğunu ve daha hızlı satıldığını söylüyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Antalya

Benzer Videolar

Muş'ta hasadı başladı, eken servete kondu: 1,5 milyon TL kazanç! Eken servete kondu: 1,5 milyon TL kazanç
Denizli'de hasadı başladı, tek tek toplanıyor: 1 dönümden 3 ton ürün! Tek tek toplanıyor: 1 dönümden 3 ton ürün
Hatay'da 5 dönüm ekti, geçim kaynağı oldu: Şimdi hasat vakti! 5 dönüm ekti, geçim kaynağı oldu
Mardin'de bedava hasat başladı, yüzlerce kişi tarlaya akın etti: Tam 15 dönüm! Bedava hasat başladı, yüzlerce kişi tarlaya akın etti
Ordu'da hasat sonrası 1 kilosu 1000 TL ediyor, üreten servete konuyor! Hasat sonrası 1 kilosu 1000 TL ediyor
Yozgat'ta ata tohumuyla ekim yaptı, duyulmamış hasat bekleniyor: 1 dönümden bir tonu geçkin ürün! Ata tohumuyla ekim yaptı, duyulmamış hasat bekleniyor
Antalya'da hasat sonrası yapımı başladı, tam bir vücut koruyucu: Kilosu 200 TL! Hasat sonrası yapımı başladı: Kilosu 200 TL
Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı, yurt dışından büyük talep görüyor: Tarlada 1 kilosu 40 TL! 'Sarı altın' hasadı başladı: Tarlada kilosu 40 TL
Adana'da hasat başladı, hafızayı uçuran yolculuğa çıktı: Kilosu 200 TL! Hasat başladı: Kilosu 200 TL
Ankara'da zorlu hasat başladı, zamanla yarışılıyor: 2 saatte yapılıyor! Zorlu hasat başladı, zamanla yarışılıyor
İzmir Çeşme'de dondurma fiyatları gündem oldu, işletmeci kendini savundu! Dondurma fiyatları gündem oldu, işletmeci kendini savundu
Kilis'te en acı hasat başladı, çiftçi bayram etti: Tarlada kilosu 25 TL! En acı hasat başladı: Tarlada kilosu 25 TL
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
İslam Memiş 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi İslam Memiş: Kuyumcularda kuyruk oluşacak