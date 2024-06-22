Elazığ'da hasadı başladı, susuz yetişiyor: 200 ağaçtan 5 ton ürün!

Elazığ'da susuz yetişen kiraz hasadı başladı. A vitamini, C vitamini, potasyum, magnezyum ve lif gibi birçok besin açısından zengin olan kirazdan 200 ağaçtan 5 ton ürün elde ediliyor.

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Elazığ'ın merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput'ta kiraz hasadı başladı.

Geçen yıla göre kirazda hasadın bir ay erken başladığını ifade eden Üretici Enver Tekay, "200'e yakın ağacımız var. 5 ton civarı kiraz oluyor. Mevsimine ve yılına göre rekolte değişiyor" dedi.

KİRAZ

Kiraz, yaz aylarının en lezzetli ve faydalı meyvelerinden biridir.

Elazığ'da hasadı başladı, susuz yetişiyor: 200 ağaçtan 5 ton ürün! - Resim : 1

A vitamini, C vitamini, potasyum, magnezyum ve lif gibi birçok besin açısından zengindir.

Kirazın bazı önemli faydaları şunlardır:

- Kalp ve damar sağlığını korur: Kiraz, antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyerek kalp ve damar hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, kiraz potasyum açısından da zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır,

- Uyku kalitesini artırır: Kiraz, melatonin adı verilen bir hormon içerir. Melatonin, uyku düzenini ayarlamak ve uykuya dalmayı kolaylaştırmak için önemlidir. Uyku problemleriniz yaşıyorsanız, yatmadan önce bir avuç kiraz yemek uyku kalitenizi artırabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Kiraz, düşük kalorili ve yüksek lifli bir meyvedir. Bu nedenle, kilo vermek veya kilonuzu korumak için ideal bir besindir. Lif, sindirimi düzenlemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olur,

- Kas ağrılarını hafifletir: Kiraz, iltihap önleyici özellikler içerir. Bu özellikler, egzersiz sonrası kas ağrılarını ve iltihaplanmasını hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını korur: Kiraz, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, kolajen üretimini destekler ve cildin yaşlanmasını geciktirir. Ayrıca, C vitamini antioksidan bir etkiye sahiptir ve cildin serbest radikallerin neden olduğu hasardan korunmasına yardımcı olur,

- Böbrek sağlığını destekler: Kiraz, diüretik özellikler içerir. Bu özellikler, idrar söktürücü etkiye sahip olarak vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Bu da böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar,

- Gut hastalığına iyi gelir: Kiraz, ürik asit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ürik asit, gut hastalığının ana nedenidir. Bu nedenle, kiraz gut hastalarının tüketebileceği faydalı bir meyvedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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