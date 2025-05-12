Altın Almak İçin Doğru Zaman mı? Uzman İsimler Yorumladı: İşte Gram Altın İçin Yıl Sonu Beklentileri...

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, "Ons altın, 3.500 dolar denemelerini yapmasının ardından geri çekildi; ancak 3.300 dolar altına sarkmasını pek olası görmüyorum. Yılın geri kalanında, ons altında 3.500 doların geçilmesini bekliyorum. Gram altın yatırımcısı ise, beklemek yerine şu andaki seviyelerden ufak çaplı alımlara devam etse bile, yıl sonu geldiğinde yine iyi bir getiri elde edecektir. En düşük ihtimalle yıl sonunda ons altın 3.300 dolar ve dolar kuru 42 TL seviyelerinde olursa, gram altın fiyatı zaten 4.500 TL’ye yaklaşmış olacak ki; gram altının yıl sonundan önce 4.500 TL’yi geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün." diye konuştu.