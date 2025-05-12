Altın Almak İçin Doğru Zaman mı? Uzman İsimler Yorumladı: İşte Gram Altın İçin Yıl Sonu Beklentileri...
Altın 2024’te yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken, bu yıl ons ve gram bazında tarihi zirveler görüldü. Uzmanlar, kısa vadeli düzeltmelerin alım fırsatı sunduğunu, genel yönün ise hâlâ yukarı olduğunu belirtiyor. Yıl sonu için 5.000 TL gram altın ve 3.700 dolar ons beklentileri öne çıkıyor. İşte 12 Mayıs güncel altın fiyatları ve altında yıl sonu beklentileri...
Kaynak: Ekonomim
2024 yılı boyunca yatırımcısına önemli kazançlar sağlayan altın, hem ons hem gram bazında güçlü performans sergiledi. Yıl genelinde ons altın yüzde 27, gram altın ise yüzde 52 yükselirken; yılbaşından bu yana ons yüzde 42, gram altın ise yüzde 39 değer kazandı. Altın fiyatları, 22 Nisan’da ons başına 3.500 dolar ve gramda 4.305 TL ile tarihi zirvelerini görürken, piyasada "zirve görüldü mü?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
Ekonomi uzmanlarına göre, zaman zaman düzeltmeler yaşansa da, genel yön halen yukarı. Bu güçlü yükselişte ABD’nin agresif ticaret politikaları, merkez bankalarının artan altın talepleri ve küresel belirsizlikler etkili oldu.
Ekonomim'den Şenay Zeren'in haberine göre, uzmanlar, kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve yıl sonuna kadar hem ons hem de gram altının yeni zirveleri test edebileceğini öngörüyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "ABD’li büyük bankaların fon yöneticilerinin ifadeleriyle, ons altının sene sonu 3.700 hatta 4.000 dolar olma olasılığı yüksek. Gram altında ise, hem dış piyasalardaki gelişmeler, hem içerde dolar/TL kurunun etkisi, siyasetin ekonominin önüne geçmesinden kaynaklanan belirsizlikle ve enflasyonda düşüş beklentisinin zayıf olması nedeniyle alımlar devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 4.350 TL seviyeleri geçilirse, 4.500 TL seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da en mütevazi tahminle 5.000 TL seviyelerini görebiliriz." yorumunu yaptı.
Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, "Son dönemde, Trump’ın daha ılımlı bir yaklaşıma bürünmesiyle birlikte piyasalar bir nebze sakinleşse de, yaşanan sürecin ABD ticaret politikalarına ve ABD dolarına olan güveni zedelediğini söylemek yanlış olmaz. Elbette, kısa vadeli geri çekilmeler olacaktır ancak genel trendin, yılın geri kalan bölümünde de yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, ons altında yıl sonu fiyat beklentim 3650-3700 dolar seviyeleri." değerlendirmesini yaptı.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, "Ons altın, 3.500 dolar denemelerini yapmasının ardından geri çekildi; ancak 3.300 dolar altına sarkmasını pek olası görmüyorum. Yılın geri kalanında, ons altında 3.500 doların geçilmesini bekliyorum. Gram altın yatırımcısı ise, beklemek yerine şu andaki seviyelerden ufak çaplı alımlara devam etse bile, yıl sonu geldiğinde yine iyi bir getiri elde edecektir. En düşük ihtimalle yıl sonunda ons altın 3.300 dolar ve dolar kuru 42 TL seviyelerinde olursa, gram altın fiyatı zaten 4.500 TL’ye yaklaşmış olacak ki; gram altının yıl sonundan önce 4.500 TL’yi geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün." diye konuştu.
Phillip Capital Portföy Yöneticisi Metin Taşçıoğlu ise "Altının yıllık yüzde 42’ye varan tarihi yükselişine yol açan temel faktörler henüz ortadan kalkmış değil. Altının teknik olarak yeniden düzeltmeyi tamamlayıp yükseliş trendine döneceğinin işareti, 3.400 seviyesini yukarı kırması olabilir. Eğer Çin-ABD görüşmeleri yatırımcı beklentilerini karşılarsa, altın ivme kaybedebilir. Tersi bir durumda, altın yeniden 3.500 doları test edebilir." dedi.
12 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 4.090,47 TL
Çeyrek altın 6.867,00 TL
Yarım altın 13.732,00 TL
Cumhuriyet altını 28.281,00 TL
Gremse altın 68.708,52 TL
ONS altın 3.282,86 dolar