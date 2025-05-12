Gaziantep'te Dev Hasat Başladı! Bereketiyle Çiftçinin Yüzü Gülüyor

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, hasat programının ardından tarlada bulunan çocuklara oyuncaklar hediye ederek onların da sevincine ortak oldu. Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da eşlik etti. Bu bereketli hasat, İslahiye Ovası çiftçisi için umut dolu bir geleceğin işareti olarak değerlendiriliyor.