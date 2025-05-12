Gaziantep'te Dev Hasat Başladı! Bereketiyle Çiftçinin Yüzü Gülüyor
Gaziantep'in verimli toprakları üzerinde kurulu İslahiye Ovası'nda, yaklaşık 3 bin dekarlık alanda bezelye hasadı sevinci yaşanıyor. Yüksek rekolte beklentisi ve ikinci ürün ekimi imkanı, bölge çiftçisine umut dolu bir sezonun müjdesini veriyor.
Kaynak: İHA
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, hasat çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü Ağabey Mahallesi'nde işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte bezelye topladı. Tarlada çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Soylu, yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin dekar alanda bezelye ekimi gerçekleştirildiğini ve dekara ortalama 1,5 ton ürün beklendiğini ifade etti.
Bereketli bir hasat dileğinde bulunan Soylu, çiftçilerin üretimleriyle bölge ekonomisine sağladıkları katkıya teşekkür etti. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da hasadın bol kazanç getirmesini temenni ederek, yapımı devam eden Kılavuz Barajı sulama kanalının tamamlanmasıyla birlikte bölge çiftçisinin modern sulama imkanlarına kavuşacağını müjdeledi.
İKİNCİ ÜRÜNÜ HASAT EDECEK
Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse ise hem rekoltenin yüksek olmasının hem de bezelye fiyatlarının çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi. Hasat yapan çiftçilerden Erkan Yıldırım da bezelye hasadının tamamlanmasının ardından tarlasına ikinci bir ürün daha ekeceğini belirterek, toprağın bereketi sayesinde art arda ürün almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, hasat programının ardından tarlada bulunan çocuklara oyuncaklar hediye ederek onların da sevincine ortak oldu. Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da eşlik etti. Bu bereketli hasat, İslahiye Ovası çiftçisi için umut dolu bir geleceğin işareti olarak değerlendiriliyor.