İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor
İstanbul’daki işini bırakarak köyüne dönen Yalçın Pamukçu, toprakla tanıştıktan sonra adeta hayatını değiştirdi. Kilosu 1000 TL’ye satılan özel meyveyi sadece internet üzerinden satıyor, talebe yetişmekte zorlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un stresinden uzaklaşmak isteyen Yalçın Pamukçu, kariyerini geride bırakarak Tekirdağ’ın sakin bir köyüne yerleşti. Şehir hayatından bunalan Pamukçu, ailesiyle birlikte doğup büyüdüğü Uçmakdere Mahallesi’ne dönerek doğayla iç içe yeni bir yaşam kurdu. Bugün ise yetiştirdiği özel bir meyvenin kilogramını 1.000 TL’ye internet üzerinden satarak adeta kendi başarı hikayesini yazdı.
Yaklaşık 10 yıl boyunca İstanbul’da ev tekstili sektöründe çalışan Pamukçu, hayatında radikal bir değişiklik yapmaya karar verdi. "Büyük şehirdeki yoğun tempo ve stresin hayat kalitemizi düşürdüğünü fark ettim. Artık üretmek, doğayla olmak ve ailece huzurlu yaşamak istedik" diyerek Uçmakdere’deki tarımsal serüvenine adım attı.
KİMYASAL KULLANMADAN TAMAMEN DOĞAL ÜRETİYOR
Pamukçu, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı destekle aronya meyvesi üretimine başladı. Kendi arazisinde, tamamen ilaçsız ve doğal yöntemlerle üretim yapan girişimci, "Organik sertifikalı üretime geçiş sürecindeyiz. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan, temiz ve sağlıklı ürünler sunmak istiyoruz. Aronya, bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan açısından zengin ve detoks etkili bir meyve. Biz de ailece bunu fark ettik ve üretimine başladık."
İNTERNETTEN KİLOSUNU 1.000 TL'YE SATIYOR
Bu yıl bahçesinden yaklaşık 1,5 ton ürün bekleyen Pamukçu, aronya meyvesini sadece internet üzerinden satışa sunuyor. Taze meyvenin kilogram fiyatı 200-250 TL arasında değişirken, kurutulmuş versiyonu 800 ila 1.000 TL’ye kadar alıcı buluyor.
Pamukçu’nun üretimi, hem yerel kalkınmaya hem de sağlıklı yaşam arayan tüketicilere umut oluyor. Organik tarıma geçiş sürecinde olan bu girişim, şehir hayatından köye dönüş yapanlar için de ilham verici bir örnek niteliğinde.