İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor

İNTERNETTEN KİLOSUNU 1.000 TL'YE SATIYOR

Bu yıl bahçesinden yaklaşık 1,5 ton ürün bekleyen Pamukçu, aronya meyvesini sadece internet üzerinden satışa sunuyor. Taze meyvenin kilogram fiyatı 200-250 TL arasında değişirken, kurutulmuş versiyonu 800 ila 1.000 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Pamukçu’nun üretimi, hem yerel kalkınmaya hem de sağlıklı yaşam arayan tüketicilere umut oluyor. Organik tarıma geçiş sürecinde olan bu girişim, şehir hayatından köye dönüş yapanlar için de ilham verici bir örnek niteliğinde.