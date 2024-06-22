Tokat'ta duyulmamış hasat başladı, Fransa'dan almak için geldiler: Büyük talep görüyor!

Tokat'ta nadir bulunan Akzambak çiçeğinde hasat başladı.

Hasada ilişkin konuşan Akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, "Bu çiçeklerden kolonya ve sabun imalatı yaptık. Kolonyamız, yüksek esans oranıyla 3 gün boyunca kalıcılığını koruyor. Baş ağrısını kesinlikle geçiriyor. Sabunumuz ise yüzdeki sivilce ve siyah noktaları yok ediyor, cildin gerilmesini sağlayarak erken yaşlanmayı önlüyor. Saçta kullanıldığında ise saç hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor" dedi.

"FRANSA'YI BİLE AYAĞIMIZA GETİRDİK"

2022 yılında Fransa'dan ünlü bir kozmetik fabrikasının Tokat'a gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Akzambak soğanlarını analiz ettikten sonra ürünlerimizin yüzde yüz kaliteli olduğunu tespit ettiler. Yüksek kalitesi nedeniyle şu anda imza aşamasındayız. Ürünlerimizi parfüm esansı olarak kullanacaklar. Fransa'yı bile ayağımıza kadar getirdik" diye konuştu.

AKZAMBAK ÇİÇEĞİ

Ak zambak, uzun boylu ve gösterişli bir çiçek açan soğanlı bir bitkidir.

Ak zambak, beyaz taç yaprakları ve sarı organları olan büyük, huni şeklindeki çiçekleri ile bilinir.

Ak zambak, hoş kokusu için de değerlidir. Çiçekler genellikle parfüm ve diğer kozmetik ürünlerinde kullanılır. Ak zambak yağı, geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Ak zambak çiçeğinin bazı kullanım alanları şunlardır:

- Taze olarak kullanılır: Ak zambak çiçeği, taze olarak buketlerde ve aranjmanlarda kullanılabilir,

- Kurutularak kullanılır: Ak zambak çiçeği, kurutularak potpourri ve çaya eklenebilir,

- Yağı kullanılır: Ak zambak çiçeğinden yağ elde edilir. Bu yağ, cilt bakımında ve aromaterapide kullanılır.

- Parfüm ve kozmetik ürünlerinde kullanılır,

- İlaç yapımında kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem