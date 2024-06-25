Afyonkarahisar'da hasadı başladı, rekolte umut vermedi: Tarlada kilosu 20 TL!

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Bayram öncesinde başlayan ve halen devam eden hasatta bu yıl rekoltenin düşük olduğu belirtilirken, kirazın kilogram fiyatının ise kalitesine göre 20-50 TL arasında alıcı bulduğu kaydedildi.

"REKOLTE OLARAK ÇOK DÜŞÜK"

Hasada ilişkin konuşan üretici Göksel Özkaya, "Bu sene kiraz rekolte olarak çok düşük. Normalde bölgemizin tonaj anlamında yıllık 35-40 bin ton civarında bir üretimimiz var fakat bu sene gerek mevsimsel şartlardan dolayı gerek kuraklıktan dolayı rekoltemiz çok düşük. Yani bu bahçede topladığımız kiraz 8-10 kasa civarında, bir günlük bir işimiz var burada dolayısıyla bu sene çok kötü geçecek, geçen seneye oranla meyve çok az" dedi.

KİRAZ

Kirazlar birçok farklı renkte, şekilde ve boyutta olabilir. En yaygın renk kırmızıdır, ancak sarı, turuncu, pembe, mor ve hatta siyah kirazlar da vardır.

Kirazlar yuvarlak, oval veya armut şeklinde olabilir ve boyutları birkaç santimetreden 20 santimetreye kadar değişebilir.

Kirazın bazı faydaları şunlardır:

- C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Likopen açısından zengindir ve kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Potasyum açısından zengindir ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Lif açısından zengindir ve sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur,

- Antioksidanlar açısından zengindir ve hücreleri hasara karşı korur,

- Kalori ve yağ oranı düşüktür.

Kaynak: Gerçek Gündem