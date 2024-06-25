Malatya'da 'sarı altın' hasadı başladı, on binlerce ailenin geçim kaynağı!

Malatya kayısısında bazı bölgelerde yeni dönem hasadı başladı.

2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığı kentte Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesi mevkiinde hasada başlayan çiftçiler yeni dönemin bereketli olmasını diledi.

"ON BİNLERCE AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI"

Hasat yapan çiftçileri ziyaret eden AKP Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "On binlerce ailemiz ekmeğini iaşesini kayısıdan elde ediyor. Bu kıymetli ürün yıllık olarak Malatya’mıza 450 ila 500 milyon dolar katma değer sağlıyor. İlgili kurumlarımızın saha çalışmaları sonrasında 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi ise 107 bin 517 ton olarak açıklandı" ifadelerini kullandı.

KAYISI

Kayısı kapsamlı tarih öncesi ekimi nedeniyle biraz belirsizdir. Genetik araştırmalar, Orta Asya'nın ana vatanı olduğunu göstermektedir.

Kayısının faydaları:

- A vitamini, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir.

- Sindirim sistemini destekler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını korur,

- Göz sağlığını korur,

- Kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem