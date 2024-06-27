Kastamonu'da hasadı başladı, rekolte üreticileri perişan etti: 1 dönümden 300 kilo ürün!

Kastamonu'da Taşköprü sarımsağı hasadı başladı. Mutfakların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsak hasadından yaşanan verim kaybı üreticiyi etkilerken, 1 dönümden 300 kilo ürün elde ediliyor.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

Lezzeti ve içerdiği selenyum oranıyla dünyada ün kazanan Taşköprü sarımsağının tarlalardan toplanması için yoğun mesai harcanıyor.

"ÜRETİCİYİ ETKİLİYOR"

Hasada ilişkin konuşan üretici Hasan Yıldırım, "Şu anda ekim, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 civarında düştü. Sarımsaktaki çil hastalığı sebebiyle de yüzde 30 civarında verim düştü. Örneğin, ben tarlamdan dönüm başına 800-900 kilo civarında sarımsak almam gerekirken, bu yıl ancak 300-400 kilogram alabileceğim. Bu da üreticileri çok etkiliyor" dedi.

Kastamonu'da hasadı başladı, rekolte üreticileri perişan etti: 1 dönümden 300 kilo ürün! - Resim : 1

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI

Taşköprü sarımsağı, 2010 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak Türkiye'nin tescillenmiş ilk sarımsağı olma özelliğini taşımaktadır.

Taşköprü sarımsağının özellikleri:

- Beyaz veya krem ​​rengi başları ve pembe dişleri ile diğer sarımsak türlerinden ayrılır,
- Diş etleri krem-sarıdır ve keskin bir kokuya sahiptir,
- Diğer sarımsak türlerine göre daha acıdır,
- Daha yüksek oranda allicin içerir. Allicin, sarımsağa özgü bir kükürtlü bileşiktir ve birçok sağlık faydası ile ilişkilendirilir,
- Daha uzun süre dayanıklıdır.

Taşköprü sarımsağının faydaları:

* Bağışıklık sistemini güçlendirir,
* Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar,
* Kanser riskini azaltır,
* Kan şekerini düzenler,
* Tansiyonu düşürür,
* Sindirimi kolaylaştırır,
* Antioksidan kaynağıdır,
* Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir,
* Mide ve bağırsakları dezenfekte eder.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
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