Giresun'da duyulmamış hasat başladı, altın gibi tartarak satıyor: Kilosu 1300 TL!

Giresun'da mavi yemiş hasadı başladı. Sağlık meyvesi olarak adlandırılan mavi yemiş, içerdiği vitaminler, lif ve antioksidanlar sayesinde büyük talep görürken, altın gibi tartılarak kilosu 1300 TL'den alıcı buluyor.

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Giresun'un Bulancak ilçesinde yaban mersini olarak da bilinen mavi yemiş hasadı başladı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle döndüğü memleketinde mavi yemiş dikmeye başladığında herkesin garip karşılamasına rağmen bugün takdir edildiğini anlatan üretici Refik Aslan, hasadını yaptığı mavi yemiş meyvelerini altın gibi tartarak sattığını söyledi.

"KİLOSU 1300 TL"

Aslan, "Düz ve düze yakın arazilerde tarıma çok uygun olan mavi yemiş bitkisi, engebeli arazilerde emek yoğun olduğu için zor ancak, fındığa ciddi bir ek gelir. Fındık üreticileri dönüm başına 1 tona yakın hasat alabilirler. Bugün kilosu ise bin 250 ila bin 300 lira arasında değişmektedir. Biz de altın tartar gibi tartarak gram hesabı satışını da yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresun'da duyulmamış hasat başladı, altın gibi tartarak satıyor: Kilosu 1300 TL! - Resim : 1

MAVİ YEMİŞ

Mavi yemiş, Yaban mersini olarak da bilinir ve fundagiller familyasına (Ericaceae) ait, meyvesi mavi veya koyu mor renkte olan bir bitkidir.

Asya ve Kuzey Amerika'ya özgüdür ve günümüzde Türkiye'de de yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Mavi yemişin faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Mavi yemiş, C vitamini ve diğer antioksidanlar bakımından zengindir, bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Göz sağlığını korur: Mavi yemiş, antosiyanin adı verilen bir antioksidan türü bakımından zengindir. Antosiyaninlerin göz sağlığını korumaya ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olduğu bilinmektedir,

- Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar: Mavi yemiş, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilecek antioksidanlar ve lif bakımından zengindir,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Mavi yemişin beyin fonksiyonlarını geliştirmeye ve hafızayı korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir,

- Kanser riskini azaltır: Mavi yemişteki bazı bileşiklerin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır,

- Diğer faydalar: Mavi yemişin kan şekeri seviyelerini düzenlemeye, iltihabı azaltmaya ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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