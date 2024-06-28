Bursa'da yüksek rekolteli hasat başladı, üretici umutlu: Tarlada kilosu 60 TL!

Bursa'da kiraz hasadı başladı. C vitamini ve E vitamini gibi cilt için önemli vitaminler barındıran kiraz, büyük talep görürken, tarlada kilosu 60 TL'den alıcı buluyor.

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Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Keles'te coğrafi işaretli Keles kirazının hasadı başladı.

Keles'e bağlı Gelemiş Mahallesi'ndeki kiraz üreticileri, sezonun olumlu geçtiğini ve yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

"KİLOSU 60 TL"

Hasada ilişkin konuşan kiraz üreticisi Zeki Yürüten, "Şu anda ürünümüzü kilosu 55 ila 60 lira arasında veriyoruz. Ama daha da artması lazım" dedi.

Bursa'da yüksek rekolteli hasat başladı, üretici umutlu: Tarlada kilosu 60 TL! - Resim : 1

KİRAZ

Kiraz, yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir. Hem lezzetli hem de besleyici olan kiraz, birçok sağlık faydası da sunar.

Kirazın bazı önemli faydaları şunlardır:

- Antioksidanlar bakımından zengindir: Kiraz, antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Antosiyanin ve polifenoller gibi antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur: Kiraz, potasyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından da zengindir. Bu mineraller kan basıncını düşürmeye ve kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Uyku kalitesini artırır: Kiraz, melatonin hormonu içerir. Melatonin hormonu, uyku düzenini ayarlamak ve uyku kalitesini artırmak için önemlidir,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur: Kiraz, lif bakımından da zengin bir meyvedir. Lif, tokluk hissini artırır ve sindirimi düzenler. Bu sayede kilo kontrolüne yardımcı olur,

- Sporcular için faydalıdır: Kiraz, egzersiz sonrası kas ağrılarını ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, kasların toparlanmasını da hızlandırır,

- Cilt sağlığını korur: Kiraz, C vitamini ve E vitamini gibi cilt için önemli vitaminler bakımından da zengindir. Bu vitaminler, cildin yaşlanmasını geciktirir ve cilt hücrelerini yeniler,

- Gut hastalarına iyi gelir: Kiraz, ürik asit seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Bu sayede gut hastalarında ağrı ve iltihaplanmayı azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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