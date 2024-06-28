Bursa'da hasadı başladı, tam 1000 dönüm: Tarlada kilosu 400 TL!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 200 rakımda yetişen yaban mersini hasadı başladı.

Hasada ilişkin konuşan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu mahallemizde yaklaşık bin dönüm alanda üretim yapılıyor. Fiyat olarak da bugün 400 TL civarında kendine alıcı buluyor. Bunlar ilk hasatlar olduğu için şu an ufakları toplanıyor. Daha iri olanlar toplanmaya başladığında 500 TL civarında çıkacağını biliyoruz" dedi.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, bilimsel adı Vaccinium myrtillus olan, Kuzey Amerika kökenli küçük, mavi veya mor renkli bir meyvedir. Tatlı ve hafif ekşi bir tada sahip olan yaban mersini, besin değeri açısından da oldukça zengindir.

Yaban mersininin bazı faydaları şunlardır:

- Antioksidanlar bakımından zengindir: Yaban mersini, serbest radikallerle savaşan ve hücre hasarını önleyen antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Göz sağlığını destekler: Yaban mersini, antosiyanin adı verilen bir tür antioksidan içerir. Antosiyaninler, gözün retina tabakasını korur ve görme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olabilir,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Yaban mersini, hafıza ve öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yaban mersini, C vitamini ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir. Bu besin maddeleri bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir,

- Sindirime yardımcı olur: Yaban mersini, lif bakımından zengindir. Lif, sindirimi düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem