Kuyumcu esnafından duyulmamış yıl sonu altın fiyatları tahmini: Gram altın ne kadar olacak?

Trabzonlu kuyumcu esnafı Zekeriya Tonyalı, yıl sonu altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Gram altın fiyatı tahmininde bulunan Tonyalı, "Yatırım yapanlara tavsiye ediyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
> <

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentiler altın fiyatlarını destekledi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmelerle birlikte gram altın, 2 bin 461 TL seviyesinde bulunuyor.

Kuyumcu esnafından duyulmamış yıl sonu altın fiyatları tahmini: Gram altın ne kadar olacak? - Resim : 1

"TEMMUZ'UN 15'İNDEN SONRA BİR ŞEYLER BEKLİYORUZ""

Altın fiyatlarında değişim beklentisi güçlenirken Trabzonlu kuyumcu esnafı Zekeriya Tonyalı, "Yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ama tam anlamıyla henüz tatil başlamadı. Temmuzun 15'inden sonra bir şeyler olmasını bekliyoruz" dedi.

"GRAM ALTIN 3 BİN TL ÜZERİ OLABİLİR"

"Dünyada olan olaylardan dolayı altın çok etkileniyor" diyen Tonyalı, "Doların yükselmesi ONS'un düşmesini tetikliyor şu anda bir ay öncesine bakılırsa altında 200-250 TL'lik düşüş var. Bu demek değil ki? Bu hep böyle gidecek. Tahminimiz yılsonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir. Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gram Altın Altın fiyatları Altın
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Osmaniye'de hasadı başladı, tam 4400 ton üretiliyor: Tarlada kilosu 80 TL! Hasadı başladı: Tarlada kilosu 80 TL
Bursa'da yüksek rekolteli hasat başladı, üretici umutlu: Tarlada kilosu 60 TL! Hasat başladı: Tarlada kilosu 60 TL
Bursa'da hasadı başladı, tam 1000 dönüm: Tarlada kilosu 400 TL! Hasadı başladı, tam 1000 dönüm
Artvin'de organik hasat başladı, ürün kalitesi coştu: Tam bir vücut koruyucu! Ürün kalitesi coştu: Tam bir vücut koruyucu
Yozgat'ta talebe yetişilemeyen hasat başladı, tarladan çıkmadan tükeniyor: Kilosu 150 TL! Tarladan çıkmadan tükeniyor: Kilosu 150 TL
Bilecik'te hasadı başladı, toplama telaşı yaşanıyor: Tarlada kilosu 50 TL! Toplama telaşı yaşanıyor: Tarlada kilosu 50 TL
Giresun'da duyulmamış hasat başladı, altın gibi tartarak satıyor: Kilosu 1300 TL! Altın gibi tartarak satıyor: Kilosu 1300 TL
Kastamonu'da hasadı başladı, rekolte üreticileri perişan etti: 1 dönümden 300 kilo ürün! Hasadı başladı, rekolte üreticileri perişan etti
Eskişehir'de para etmeyince hasat yapılamadı, 30 dönüm ürün tarlada kaldı: Koyunlara yem oldu! Hasat yapılamadı, 30 dönüm ürün tarlada kaldı
Afyonkarahisar'da hasadı başladı, rekolte umut vermedi: Tarlada kilosu 20 TL! Rekolte umut vermedi: Tarlada kilosu 20 TL
Malatya'da 'sarı altın' hasadı başladı, on binlerce ailenin geçim kaynağı! 'Sarı altın' hasadı başladı
Adana'da zararına hasat başladı, çiftçi umduğunu bulamadı: Tarlada kilosu 5 TL! Zararına hasat başladı: Tarlada kilosu 5 TL
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi
Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu! AKP'den 'enflasyon' oyunu!