Kuyumcu esnafından duyulmamış yıl sonu altın fiyatları tahmini: Gram altın ne kadar olacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentiler altın fiyatlarını destekledi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmelerle birlikte gram altın, 2 bin 461 TL seviyesinde bulunuyor.

"TEMMUZ'UN 15'İNDEN SONRA BİR ŞEYLER BEKLİYORUZ""

Altın fiyatlarında değişim beklentisi güçlenirken Trabzonlu kuyumcu esnafı Zekeriya Tonyalı, "Yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ama tam anlamıyla henüz tatil başlamadı. Temmuzun 15'inden sonra bir şeyler olmasını bekliyoruz" dedi.

"GRAM ALTIN 3 BİN TL ÜZERİ OLABİLİR"

"Dünyada olan olaylardan dolayı altın çok etkileniyor" diyen Tonyalı, "Doların yükselmesi ONS'un düşmesini tetikliyor şu anda bir ay öncesine bakılırsa altında 200-250 TL'lik düşüş var. Bu demek değil ki? Bu hep böyle gidecek. Tahminimiz yılsonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir. Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem