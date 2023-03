İzmir’de ucuz et satan “Halkın Bakkalı” satış noktalarında yurttaşlar kuyruk oluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzTarım A.Ş.'nin kırsalda küçük üreticiye can suyu olan Ödemiş Et Entegre Tesisinde hazırlanan işlenmiş ve karkas et ürünleri, artan enflasyona karşı uygun fiyatla İzmirlilere sunuldu. Yurttaşlar, ucuza et alabilmek için satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“BİZİ BU HALE DÜŞÜRENLER DÜŞÜNSÜN”

Yurttaş Sezai Sönmez, “Fiyatlar burada daha indirimli ilk defa alacağım. Bizi bu hale düşürenler düşünsünler biraz, olacak şey değil bu. 169 diye geldik, 180 liraymış kıyma olsun ona da razıyız. Başkan sağ olsun onun sayesinde yiyoruz” dedi.

“250 LİRAYA NASIL ET YİYELİM”

Ucuz kıyma almak için sıraya girdiğini söyleyen Hayrullah Taşdemir, “Normalde 250 lira nasıl alabiliriz? Burası 170 lira normal onun için sıraya giriyoruz. Kişi başı 2 kilo veriyorlar Allah razı olsun” diye konuştu.

“BU KUYRUK REFAHIMIZI GÖSTEREN BİR BİRİKİM”

Satış noktasından et alan Barbaros Akdenizoğlu da şunları söyledi:

“İşte kuyruğu görüyorsunuz ülkenin refah durumunu gösteren bir birikim bu. Bizim refah durumumuz çok iyi de biz onun için mi et kuyruğuna giriyoruz? Günah bu insanlara. Burada bu paraya satılabiliyorsa diğer yerlerde neden satılmıyor? Neden bu halka bu kadar zulmediliyor? Yazık değil mi? Demek ki iyi yönetilmiyoruz. Durum ortada. Yani insanlar ne bekler ki kazandığı ile hayatını idame ettirmek isterler ama bakıyoruz şurada 2 buçuk saat kuyrukta bekledik bir kilo et için kıyma için. Almak zorundayız hayatımızı protein olarak devam ettirebilmek için bunları yemek zorundayız. Neymiş efendim daha önceden CHP varmış da tüp kuyrukları varmış da beni şimdiki durum ilgilendiriyor. Siz ne verdiniz 20 yıldır bu ülkeye yazık.”

“UCUZ VE SAĞLIKLI OLDUĞU İÇİN BURAYI TERCİH ETTİK”

Gülendam Şimşek ise “Burası daha sağlıklı ve ucuz olduğu için burayı tercih ettik. Sırada bekliyoruz. Maalesef artık kuyruklara kaldık” dedi.

Kaynak: ANKA