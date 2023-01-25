Timur Ay: Altın, güvenli liman özelliğini koruyor

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, altının yükselişinin 2023 ve 2024 yıllarında da devam etmesini öngördüklerini söyledi.

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Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, altının yükselişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Timur Ay, 2023 ve 2024 yıllarında da devam etmesini öngördüklerini söyledi.

Altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altın ciddi derecede 2022 yılının sonu itibariyle başlayan bir yükselişte. 2023 yılının başlarında da ciddi derecede piyasalarda gözükmeye başladı. Tahminimiz o ki ons bazında en son kırılan rekor 2 bin 65 dolardı. Ona doğru yaklaşıyor zaten. Büyük bir ihtimal altının 2023 ve 2024 yılları içerisinde yükselişi çok sürekli olarak devam edecek gözüküyor. Yatırımcılar altın konusundaki o 'güvenli liman' algısını hâlâ korumakta. Altından hiçbir zaman uzaklaşmayacaklarını düşünüyorum ve uzaklaşmamaları gerektiğini de tavsiye olarak niteliğinde değerlendiriyoruz” dedi.

 
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Enflasyon ekonomik kriz
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