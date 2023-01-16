Sokak röportajında dikkat çeken anlar: 'Aç adam yok ülkede, Erdoğan ölürse savaş çıkar'

Kendine Muhabir tarafından yapılan sokak röportajında bir vatandaş dilencilerin yüzde 100'ünün ya evi ya arabası olduğunu iddia etti. Öte yandan o anlarda sokaklarda yaşadığı tahmin edilen bir genç kadraja girdi. Şahıs "Erdoğan ölürse bittik" dedi.

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Türkiye'de genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalar başladı. Seçimlerin nabzı ise sokak röportajlarıyla tutuluyor.

Yurttaşların sokak röportajlarında kullandığı ifadeler ise Türkiye gündeminde yer etmeyi sürdürüyor. 

Kendine Muhabir tarafından yapılan sokak röportajında bir vatandaşın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi olan kişinin, "Bu adam şu ülkeye ne yapmadı? Ekonomi pahalı ama çok güçlü bir ülkemiz var. Siyaseti aklı başında adamlar yapar. O siyaseti 18 yaşındaki adam bilmiyor ki. Türkiye'nin öncesini bilmiyor ki konuşsun" dedi.

"AÇ ADAM" YOK DEDİ EVSİZ OLDUĞU TAHMİN EDİLEN GENÇ KADRAJA GİRDİ

Muhabirlerin çok sayıda dilenci olduğunu ve ekonomik krizi hatırlatması üzerine vatandaş, "O dilencilerin yüzde 100'ünün ya evi ya arabası vardır. Ülkede aç adam yok. Adamlar evlerinde yemek yemiyor, hazır yiyor" dedi. O anlarda sokaklarda yaşadığı tahmin edilen bir gencin kadraja girmesi dikkat çekti. 

"ERDOĞAN ÖLÜRSE SAVAŞ ÇIKAR"

Öte yandan şahıs sözlerini, "'Erdoğan ölürse direk savaş çıkar. Ölürse bittik. Allah benim canımdan alsın ona versin" diye sürdürdü. 

 
 
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