Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonun aylar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kediciklerin ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer alırken, baskın düzenlenen villanın her yerinden para fışkırdı.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonun ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sabah vakti düzenlenen operasyonda kaçmaya fırsat bulamayan örgüt mensuplarının ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer aldı.