Kilogramı 4 bin lira: 'Kırmızı ginseng'e doğal afrodizyak özelliği nedeniyle yoğun ilgi

Türkiye'ye Kore'den getirilen kırmızı ginseng gramla satılıyor. Zor bulunan bir ürün olması nedeniyle kırmızı ginsengin kilogram fiyatı 4 bin liraya ulaşırken bitki toz halinde ya da farklı karışımlarla tüketiliyor.

Uzmanlar, Çin ve Kore’de yüksek kesimlerde doğada kendiliğinden yetişen kırmızı ginsengin, afrodizyak ve zihin açıcı özelliğiyle dikkat çektiğini belirtti. İnsan sağlığına olan yararlarıyla birçok ilacın ham maddesini oluşturduğu belirtilen bitki, 4 yılda bir yetiştiği ve nadir bulunduğu için yüksek fiyatlarda alıcı buluyor. Kırmızı ginseng fazla tüketildiği takdirde ise faydadan çok zarar veriyor.

Tıbbi aromatik bitkiler uzmanı Sefa Korkmaz, kırmızı ginseng bitkisinin hücre yenileyici özelliği bulunduğunu belirtip, “Kırmızı ginseng genelde ülkemize Kore’den geliyor. İthal olan bir ürün, Kore’de yıllanmış ağaçların kök kısımlarından toplanan değerli bir ürün. Ginseng ağacının içerisinde bulunan minarelerin tek bir noktada bulundurduğu kökün tamamıyla alınmasıyla elde ediliyor. Genellikle arı sütü, bal ve polen gibi karışımlarda kullanılıyor. Vücut direnci, enfeksiyon yok edici ve aynı şekilde hücre yenileyici özelliği olan bir ürün” dedi.

"KİLOGRAM FİYATI 4 BİN LİRA"

Korkmaz, kırmızı ginseng bitkisinin kilogram fiyatının 4 bin lira olduğunu ifade ederek, “Şu anda kilogram fiyatı 4 bin lira. Genelde gram olarak satılıyor. Tamamıyla zor bulunan bir ürün. Mevcut ortalama 100-150 yıl dahilinde biriken minerallerin oluşumuyla gerçekleşen bir kök. Bu açıdan hem bekleme süresi hem de tamamıyla zor bulunan bir ürün olmasından dolayı fiyatı yüksek” diye konuştu.

Korkmaz, bitkinin kullanımına ilişkin ise, “Ginseng, genelde kaynamış su içerisine kök halinde atıp yaklaşık bir iki dakika daha kaynattıktan sonra özütünü çıkartana kadar bekletiliyor. Bu şekilde kaynamış su içerisine katıp kullanabilirsiniz. Harici olarak biz bunu toz haline getiriyoruz. Tavsiye ettiğimiz kısım toz halinde kullanılması. Ortalama 3 yemek kaşığı bal içerisine bir çay kaşığının yarısı kadar katılıp tüketilebiliyor. Bu ürünün yüksek oranda talebi var. Günümüzde mevsim geçişlerinde vücuttaki eksik vitamin yapılarını tamamlamak için ginseng bu konuda gayet üstün bir rol oynuyor. Genelde gelen kişiler en fazla 100 gram alıyor. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi ginsengin de fazlası karaciğerde yağlanma yapıyor. Fazlasını tavsiye etmiyoruz. Gelen müşterilerimiz fiyat açısından baktığı zaman altınla kıyaslayabiliyor” diye konuştu.

 

Kaynak: İHA

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