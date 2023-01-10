Enflasyon berberleri de vurdu: Saç ve sakal tıraşına yüzde 30 zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre 2022 yılının Aralık ayı enflasyon rakamları yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu rakamı yüzde 137,55 olarak açıkladı.

Artan enflasyon nedeniyle berberler de yeni yıl sonrası gelen fiyat artışıyla saç sakal tıraşına zam yaptı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Bahçelievler’de 70 TL olan saç sakal tıraşı yüzde 30 artışla 100 TL oldu. Maliyetlerin arttığını belirten berberler ise zammın normal olduğunu söyledi.

"MÜŞTERİLERİMİZ MEMNUNLAR"

İstanbul Berberler Odası'nın saç ve sakal kesimini minimum 120 lira olarak uyguladığını belirten berber İrfan Çilo, “Biz daha uygun bir fiyatla saç sakal kesimini 90-100 liradan yapıyoruz. Müşteriler yılbaşı sonrası ilk başta çok tepki verdiler ancak şu anda normal olduğunu düşünüyorlar. Zamlardan sonra müşterilerin tıraş olma zamanlarında aksaklık olmuyor. Bizim genelde müşterilerimiz sabit. Zammın nedeni ise giderlerimiz olan kira, kullandığımız ürünlerde yaşanan artışlar. Müşterilerimiz zamdan memnunlar. Şu anda yeni yılda 40 TL, saç tıraşı 80 TL, fön 40 TL, saç düzleştirmesi 300, perma 400, buhar makinemizde 100 TL” şeklinde konuştu.