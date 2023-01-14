Adnan Oktar'ın duruşma videosu ortaya çıktı: Cinsel gücümde bir sorun yok
Geçtiğimiz yıllarda tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, "fıtık rahatsızlığı nedeniyle, cinsel ilişkiye giremediği, bu nedenle kadınları elle taciz ettiği" iddialarına verdiği yanıt gündem oldu.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, 12 Kasım 2020 tarihinde görülen duruşmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Hakimin duruşmada sanık Oktar’a “fıtık rahatsızlığı nedeniyle, cinsel ilişkiye giremediği, bu nedenle kadınları elle taciz ettiği” iddialarını sorması üzerine Oktar'ın verdiği yanıt dikkat çekti.
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