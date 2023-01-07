Dilek Sabancı ‘rahat yaşamın’ formülünü verdi: Milyar dolarlar gerekmiyor, milyon dolarlar yetebilir

2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, bir insanın rahat yaşayabilmesi için “Milyar dolarlar değil milyon dolarlar da yetebilir” dedi.

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2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının konuğu oldu.

Okur’un “Bir insan için ne kadar para gerekli?” sorusuna yanıt veren Sabancı, “Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir” yanıtını verdi.

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