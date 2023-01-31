Uçamayan kartalı tedavi için ilçeye getirdi

Kartalı muayene eden Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğünde çalışan Veteriner hekim Yusuf Albayrak, kartalın herhangi bir yarası olmadığını sadece tırnaklarından birisinin kırılmış olduğunu, yaşı ilerlemiş ve kanat tüylerinin yeterli olmadığı için uçamadığını söyledi.

Veteriner Hekim Albayrak, “Kartalımızın tüylerini yeniden tamamlayana kadar bakacağız sonrasında doğal ortamına bırakacağız” dedi.

Kaynak: İHA