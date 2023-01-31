Sürü halinde köye inen kurtlar güvenlik kamerasında

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sürü halinde köyün içine kadar inen kurt sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyünün Cem mezrasında bir vatandaş evine güvenlik kamerası taktırdı. Köyde olmadığı esnada kayıtları izleyen ev sahibi, kurtların evinin önünden sürü halinde geçtiğini gördü. İran Kurdu olarak bilinen kurtlar gece köyün içinden sürü halinde geçiyor. Köylüler, bölgede kurt olduğunu ancak ilk kez köye kadar indiklerini belirtti.

Mehmet Can isimli vatandaş, “Kardeşlerim geçen yıl burada bir ev yaptı. Bu yıl kamera sistemi kuruldu. Kamerada sürü halinde kurtların yürüdüğü görülüyor. Köyün yakınlarında birkaç tane kurt gördük ama bu güne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık” dedi.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Drone kazaları kamerada Drone kazaları kamerada
Kar yağışı gelir kaynağı oldu Kar yağışı gelir kaynağı oldu
Alev alev yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler Alev alev yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler
Ağrı'da yurttaşlar su temin etmek için 20 km yol gidiyor Ağrı'da yurttaşlar su temin etmek için 20 km yol gidiyor
Uçamayan kartalı tedavi için ilçeye getirdi Uçamayan kartalı tedavi için ilçeye getirdi
Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu
Hülya Avşar'ın maketini parçaladı Hülya Avşar'ın maketini parçaladı
Bursa Alpin Dağcılık İhtisas Spor Kulübü gönüllüleri Uludağ'da karda mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber oldu Dağcılar Uludağ'da karda mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber oldu
Çatıya çıkıp alkol siparişi verdi, intihardan 'ben varım, oğlum' seslenişi vazgeçirdi Çatıya çıkıp alkol siparişi verdi, intihardan 'ben varım, oğlum' seslenişi vazgeçirdi
Parkinson hastası emekli öğretmen evini sanat atölyesine çevirdi Parkinson hastası emekli öğretmen evini sanat atölyesine çevirdi
Kartepe’den beklenen kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı Kartepe’den beklenen kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı
Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde anıldı Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde anıldı
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi 2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı