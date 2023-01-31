Drone kazaları kamerada

Bitlis’te yaşanan drone kazaları anbean video kayıtlarına yansıdı.

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Bitlis’te görev yapan muhabirlerin dron eğitimleri sırasında ve dron ile haber çekimleri yaparken yaşadıkları talihsiz kazalar dronelerin video kayıtlarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüleri artık alışılmış bir durum haline gelmeye başlarken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yavaş yavaş hayatın her anına girmeye başlayan dronların karıştığı kazalar ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

İlde görev yapan muhabirlerin gerek dron eğitimleri sırasında ve gerekse haber çekimlerinde yaşadıkları talihsiz kazalar drone kameralarına yansıdı. Yıl boyunca farklı yer ve zamanlarda yaşanan drone kazalarının derlendiği kaza görüntülerinde bazen düşen droneler kullanılamaz hale gelirken bazen ise kazaların ucuz şekilde atlatıldığı görüntülere yansıdı.

Havadayken bazen bağlantı kesintilerinden dolayı, bazen soğuk havadan, bazen pilin aniden bitmesi nedeniyle dronlar yüzlerce metreden yere çakılırken bazen ise dronların yapı ya da cisimlere çarptığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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