Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Kızılçan Gölü donunca tabloyu andıran görüntüler ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sivas’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi göstermesiyle Zara ilçesi Canova köyünde bulunan Kızılçan Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu.

Gölün donmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Güneşle birlikte donan göl üzerinde oluşan gölge adeta bir resim tablosunu andırdı. Donan göl dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Hülya Avşar'ın maketini parçaladı Hülya Avşar'ın maketini parçaladı
Bursa Alpin Dağcılık İhtisas Spor Kulübü gönüllüleri Uludağ'da karda mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber oldu Dağcılar Uludağ'da karda mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber oldu
Çatıya çıkıp alkol siparişi verdi, intihardan 'ben varım, oğlum' seslenişi vazgeçirdi Çatıya çıkıp alkol siparişi verdi, intihardan 'ben varım, oğlum' seslenişi vazgeçirdi
Ağrı'da yurttaşlar su temin etmek için 20 km yol gidiyor Ağrı'da yurttaşlar su temin etmek için 20 km yol gidiyor
Uçamayan kartalı tedavi için ilçeye getirdi Uçamayan kartalı tedavi için ilçeye getirdi
Sürü halinde köye inen kurtlar güvenlik kamerasında Sürü halinde köye inen kurtlar güvenlik kamerasında
Drone kazaları kamerada Drone kazaları kamerada
Kar yağışı gelir kaynağı oldu Kar yağışı gelir kaynağı oldu
Alev alev yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler Alev alev yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler
Parkinson hastası emekli öğretmen evini sanat atölyesine çevirdi Parkinson hastası emekli öğretmen evini sanat atölyesine çevirdi
Kartepe’den beklenen kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı Kartepe’den beklenen kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı
Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde anıldı Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde anıldı
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi 2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz: İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı