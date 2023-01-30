Bursa Alpin Dağcılık İhtisas Spor Kulübü gönüllüleri Uludağ'da karda mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber oldu

Bursa Uludağ'da gezi gerçekleştiren aile aniden havanın kararması ve karın şiddetini artırmasıyla mahsur kaldı. Aileyi Bursa Alpin Dağcılık İhtisas Spor Kulübü üyeleri kurtardı.

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Kış turizmlerinin önde gelen merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun karda araçlarıyla mahsur kalan aile ekiplerce kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ'ın doğu yakasındaki Yedigöller Bölgesi'ne Kestel Alaçam üzerinden gezmeye giden aile, aniden havanın kararması ve karın şiddetli bir şekilde bastırmasıyla birlikte mahsur kaldı. 

Aile panik yapmayarak daha önceden tanıştıkları Bursa Alpin Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nü aradı. Bunun üzerine gönüllü kulüp üyeleri, mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber oldu.

Araziye uygun araçlarıyla birlikte aileye yaklaşık 1 saat sonra ulaşan kulüp üyeleri, aileyi kurtardı. Mahsur kalan ailenin araçları Yedigöller'den indirilerek güvenli bir alana götürüldü.
Kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

 
 
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