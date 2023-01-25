Kartepe’den beklenen kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de dün gece saatlerinde başlayan yağış ile kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde uzun süredir beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Kartepe ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Samanlı Dağları, uzun süre sonra beyaza kavuşurken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Belediyelerin kar timleri, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için hazırda bekliyor. Kar kalınlığının artması durumunda ulaşım ağlarının hemen temizlenip aksaklıkların önüne geçilmesi planlanıyor.

 

Kaynak: İHA

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