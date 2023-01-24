Kadın motorcunun söyledikleri gündem oldu: "Polisler bize ceza yazmıyor"

Motor sürücüsü genç kadının söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Kadın olduğu için birçok defa trafik kurallarına uymadığı halde ceza almadığını söyleyen kadın, "3 cezam vardır, ama yemem gereken ceza sayısı en az 30" dedi.

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Trafik denetimlerine egzoz, plaka, kask gibi sebeplerle sık sık takılan motor sürücüleri, trafik ekiplerinin sıkı denetimlerinden oldukça şikayetçi.

Ancak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kadın motor sürücüsünün kendisi ve trafikte yaşadıkları ile ilgili iddiaları ağızları açık bıraktı.

Son Susturucu isimli Youtube kanalında paylaşılan görüntülerde anlatılanlar şu şekilde;

"POLİSLER KADIN OLDUĞUMUZ İÇİN YAZMIYOR"

Trafik ve asayiş ekiplerini kastederek "Kadın olduğumuz için yazmıyorlar" diyen motor sürücüsü kadının sözleri şu şekilde:

"Kadın motorcu olmanın en büyük avantajı da polislerdir yani. Polisler kadın olduğumuz için gerçekten bize hiçbir zaman ceza yazmıyor. 3 cezam vardır, ama yemem gereken ceza sayısı en az 30.

Ben sigorta yapmam, plaka takmam çoğu zaman, taktığım zamanlar maskeyle kapatırım, muayeneden geçmem, ehliyetim yetmez, 16 yaşında aldığım ehliyetle duruyorum, asla yükseltmiyorum, "Niye para vereyim kafasındayım" çünkü polisler bana ceza yazmıyor.

Bir gün 20 tane polis durdurdu, bende plaka yok, kask yok, ehliyet yok sigorta yok.

Dediler ki şimdi ne yapalım sana, dedim ne istiyorsanız onu yapın.

Hiçbir şey yapmayacağız dediler gittim."

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