Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde anıldı

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında evinin önünde anıldı.

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Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, vefatının 30’uncu yıldönümünde Ankara'da evinin önünde anıldı. Adının verildiği Uğur Mumcu Sokak'taki anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda milletvekili, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri katıldı.

Anma töreni esnasında alana kurulan ses sistemi aracılığıyla türküler ve şarkılar çalındı. Ayrıca törende Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun hazırladığı "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun da bir kısmı sergilendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu ile birlikte Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun vefat ettiği alana karanfiller bırakarak, mum yaktı.

Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde anıldı - Resim : 1

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