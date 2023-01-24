Pes dedirten hırsızlık: Çalışır durumda bırakılan araç böyle çalındı

İstanbul'da bir kişi, işlek olmayan ara sokakta aracını çalışır durumda bırakıp markete girdi. Araç, saniyeler içinde çalındı.

İstanbul'da oto hırsızları, vatandaşların birkaç dakikalık market alışverişlerini fırsat bilip araç çalmaya devam ediyor.

Söz konusu görüntüler bu kez Pendik'te yaşandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın kısa bir alışveriş için ara sokakta bir marketin önüne çalışır durumda bıraktığı araç, saniyeler içinde çalındı.

Araç sahibi markete girdikten kısa bir süre, marketin önüne gelen hırsız, kontağı üzerinde olan araca binip uzaklaştı.

ARKASINDAN KOŞTU

Marketten çıkınca aracının yerinde olmadığını gören vatandaş ise, çaresizce koşarken görüntülendi.

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