Eskişehir'de öğrenciler otogara akın etti: Zamlar tepki çekti

Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversiteye sahip olan Eskişehir, binlerce öğrenciye de ev sahipliği yapıyor.

Üniversitelerin güz döneminin sona ermesinin ardından, öğrenciler memleketlerine dönmeye başladı. Ailelerinden uzun süre ayrı kalan üniversite öğrencileri, sınavlardan sonra otobüs terminaline akın etti. Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali de öğrenci yoğunluğundan nasibini aldı. Memleketlerine dönmek için haftalar öncesinden bilet aldıklarını söyleyen öğrenciler, bilet bulamamaktan şikâyetçi. Firma çalışanları ise yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

"YILBAŞINDAN SONRA 20 LİRA ZAM GELMİŞ"

Anadolu Üniversitesi’nde Fransızca Bölümü okuyan Buse Yalı, uzun süredir görmediği ailesini ziyaret etmek için Fethiye’ye gideceğini söyledi. Sınavları biter bitmez otogara geldiğini söyleyen Yalı, “Sınavlarım bitti, Fethiye’ye gidiyorum, çok yoğun. Ben biletimi bir hafta önce aldım. Ayrıca Fethiye’ye sadece iki sefer var ve bu benim için çok zor. Ya akşam gitmek zorundayım ya da sabah, sabah 13 saatte gidiyorum. Akşam bindiğimde ise 9 saatte gidince, çok yoğun oluyor. Final zamanlarında bütün öğrenciler gittiği için çok yoğun oluyor. Ben bilet fiyatlarına yılbaşından önce bakmıştım, 400 liraydı. Yılbaşından sonra 20 lira zam gelmiş” dedi.

"EN AZ BİR HAFTA ÖNCEDEN BİLET ALMAK GEREKİYOR"

Yine Anadolu Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi öğrencisi olan Furkan Altındal, erkenden alınmazsa bilet bulunmadığını söyledi. Fiyatlar hakkında da konuşan Altındal, “Şehir dışına gideceğim zamanlarda genelde otobüs kullanıyorum. Şu anda hem öğrencilerin sınavları bittiği hem de insanlar bir yerlere gittiği için yoğun oluyor. Fiyatlara hep zam geliyor diye biliyorum, yeni yıldan sonra zam gelmeyecek demişlerdi ama yine de zam geldi. En az bir hafta önceden bilet almak gerekiyor, yoksa bilet bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

"BİLET BULUNAMIYOR"

Osmangazi Üniversitesi’nde Ziraat Mühendisliği öğrencisi olan Furkan Seyhan, bineceği otobüsün yoğunluktan dolayı geciktiğini anlattı. Biletini iki hafta önce aldığını belirten Seyhan şu şekilde konuştu:

“Memleketime, Manisa’ya gidiyorum. Otobüs yarım saat rötarlıymış, onu bekliyorum. Ben biletimi iki hafta önce almıştım, son hafta yoğunluktan dolayı bilet bulunamıyor. Fiyatlar hakkında net bir şey söyleyemiyorum çünkü bir artıyor, bir azalıyor. Gidiş, dönüş her zaman farklı fiyatlarda oluyor”

"ARABALARIN ÇOĞUNLUĞU DOLU"

Yaklaşık 42 senedir Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde çalıştığını söyleyen Musa Yıldırım, son günlerde firma araçlarında nerdeyse boş koltuk olmadığını söyledi. Yoğunluktan dolayı memnun olduklarını dile getiren Yıldırım, “Okulların kapanması nedeniyle araçlarda bir yoğunluk var. Şu anda arabaların büyük çoğunluğu dolu, işlerimiz iyi. Bilet fiyatları aynı diyebilirim, değişen bir şey yok. Baktığımızda fiyatlar normal, fazla bir fiyat yok. Arabalar Cuma gününden beri dolu, Pazartesi biraz normale dönüyor” ifadelerini kullandı.