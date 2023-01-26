Çatıya çıkıp alkol siparişi verdi, intihardan 'ben varım, oğlum' seslenişi vazgeçirdi

Antalya'da 3 katlı apartmanın çatısına çıka Abdulalh Ay'ı tüm ikna çabalarının ve eşinin 'reklam olduk' tepkisinin ardından intihardan babası vazgeçirdi.

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Antalya’da alkol alıp oturduğu apartmanın çatısına çıkan bir kişi, polis ve çevredekilere yaklaşık 2 saat boyunca ecel terleri döktürdü. Karısının ‘İn lan aşağıya, reklam olduk’ ikazına rağmen ikna olmayan adam, olay yerine sonradan gelen babasının ‘ben varım oğlum’ sözünden sonra eyleminden vazgeçti.

Babasına sarılıp uzun süre gözyaşı döken adam, ifade için polis merkezine götürüldü.

Polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay, dün 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra oturduğu apartmanın çatısına çıkan Abdullah A’yı (39) görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda alkol alıp sigara içemeye devam eden Abdullah A.’yı ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü. Bir türlü ikna olmayan Abdullah A., çatının uç kısmında durmaya devam edip ekiplere ecel terleri döktürdü.

"İN LAN AŞAĞI, REKLAM OLDUK"

Bu sırada kocasını çatıda gören Eda A. ise eşine tepki gösterdi. Aşağıdan seslendiği kocasına, “İn lan aşağıya, reklam olduk” diyen Eda A., ardından çatıya çıkıp eşini ikna etmeye çalıştı.

ALKOL SİPARİŞİ VERDİ

Babasının gelmesini isteyen Abdullah A., ekiplere ve çevredekilere alkol içmek istediğini ve eyleminden vazgeçeceğini söyledi. Çevreden bir esnafın 3 kutu alkol getirmesinin ardından Abdullah A. tam inecek derken eylemine devam etmeyi sürdürdü. Çevredekiler ise tüm bu yaşananları film izler gibi izledi, cep telefonlarıyla da kaydetti.

"BEN VARIM OĞLUM"

Haber verilen Abdullah A’nın babası Ali Rıza A. da, bir süre sonra adrese geldi. Abdullah A., çatıya çıkıp yanına gelen babasının, “Gel yanıma, ben varım oğlum’ sözlerinden sonra eyleminden vazgeçerek babasına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Güvenli bölgeye alınan Abdullah A., ifade için polis merkezine götürüldü.

 
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