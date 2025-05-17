Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun

4 MİLYON DOLARLIK SERVETİYLE ZİRVEDE

Henüz genç yaşta büyük başarılara imza atan Zehra Güneş, geçtiğimiz yıl 4 milyon dolarlık servetiyle dünya voleybolunun en zengin sporcuları arasında gösterilmişti. Başarılarıyla olduğu kadar yatırımlarıyla da dikkat çeken Güneş, lüks yaşam tarzıyla gündemden düşmüyor.