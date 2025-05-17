Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun

4 milyon dolarlık servetiyle voleybol dünyasının en zengin isimlerinden biri olan Zehra Güneş, ultra lüks villası için ünlü tasarımcı Şafak Çak ile imzayı attı. Her detayı kendisine özel hazırlanan yeni yaşam alanı, mimarisi ve tarzıyla şimdiden büyük ses getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, hem sahadaki performansıyla hem de özel yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte yurt dışına tatile çıkan Güneş, şimdi de milyon dolarlık yeni eviyle adından söz ettiriyor. Genç voleybolcunun lüks villası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun - Resim: 2

4 MİLYON DOLARLIK SERVETİYLE ZİRVEDE

Henüz genç yaşta büyük başarılara imza atan Zehra Güneş, geçtiğimiz yıl 4 milyon dolarlık servetiyle dünya voleybolunun en zengin sporcuları arasında gösterilmişti. Başarılarıyla olduğu kadar yatırımlarıyla da dikkat çeken Güneş, lüks yaşam tarzıyla gündemden düşmüyor.

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Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun - Resim: 3

İMZAYI ATTI! TASARIM ADIM ADIM PAYLAŞILDI

Zehra Güneş, yeni villasının iç ve dış mimarisi için ünlü tasarımcı Şafak Çak ile imzayı attı. Tasarım süreci sosyal medyada adım adım paylaşıldı. Önce villanın bahçesinden boş haline ait kareler, ardından ise projeye dair detaylı görseller yayımlandı.

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Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun - Resim: 4

HER DETAY KİŞİYE ÖZEL TASARLANDI

Villanın dikkat çeken ilk özelliği, bahçeye yerleştirilecek olan ve Zehra’nın adının baş harfi Z'nin merkezinde yer aldığı güneş formundaki özel döşeme olacak. Süs havuzunun hemen yanına voleybol topu şeklinde ışıklı bir heykel yerleştirilecek.

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Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun - Resim: 5

Bu detayın hemen arkasında ise "Girl Power (Kız Gücü)" ifadesinin kısaltması olan GRL PWR neon yazısıyla vurgulanacak.

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Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun - Resim: 6

HEYKELLER VE ÖZEL DOKUNUŞLAR

Bahçede yer alacak yemek alanı özel bir verandanın içine konumlandırılacak. Verandanın duvarında ise güneşi simgeleyen bir rölyef yer alacak.

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Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun - Resim: 7

Villada kullanılan tüm detayların Zehra Güneş’in kişisel zevklerine göre şekillendirildiği belirtiliyor.

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