Zehra Güneş İmzayı Attı! Hayırlı Olsun
4 milyon dolarlık servetiyle voleybol dünyasının en zengin isimlerinden biri olan Zehra Güneş, ultra lüks villası için ünlü tasarımcı Şafak Çak ile imzayı attı. Her detayı kendisine özel hazırlanan yeni yaşam alanı, mimarisi ve tarzıyla şimdiden büyük ses getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, hem sahadaki performansıyla hem de özel yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte yurt dışına tatile çıkan Güneş, şimdi de milyon dolarlık yeni eviyle adından söz ettiriyor. Genç voleybolcunun lüks villası sosyal medyada büyük ilgi gördü.
4 MİLYON DOLARLIK SERVETİYLE ZİRVEDE
Henüz genç yaşta büyük başarılara imza atan Zehra Güneş, geçtiğimiz yıl 4 milyon dolarlık servetiyle dünya voleybolunun en zengin sporcuları arasında gösterilmişti. Başarılarıyla olduğu kadar yatırımlarıyla da dikkat çeken Güneş, lüks yaşam tarzıyla gündemden düşmüyor.
İMZAYI ATTI! TASARIM ADIM ADIM PAYLAŞILDI
Zehra Güneş, yeni villasının iç ve dış mimarisi için ünlü tasarımcı Şafak Çak ile imzayı attı. Tasarım süreci sosyal medyada adım adım paylaşıldı. Önce villanın bahçesinden boş haline ait kareler, ardından ise projeye dair detaylı görseller yayımlandı.
HER DETAY KİŞİYE ÖZEL TASARLANDI
Villanın dikkat çeken ilk özelliği, bahçeye yerleştirilecek olan ve Zehra’nın adının baş harfi Z'nin merkezinde yer aldığı güneş formundaki özel döşeme olacak. Süs havuzunun hemen yanına voleybol topu şeklinde ışıklı bir heykel yerleştirilecek.
Bu detayın hemen arkasında ise "Girl Power (Kız Gücü)" ifadesinin kısaltması olan GRL PWR neon yazısıyla vurgulanacak.
HEYKELLER VE ÖZEL DOKUNUŞLAR
Bahçede yer alacak yemek alanı özel bir verandanın içine konumlandırılacak. Verandanın duvarında ise güneşi simgeleyen bir rölyef yer alacak.
Villada kullanılan tüm detayların Zehra Güneş’in kişisel zevklerine göre şekillendirildiği belirtiliyor.