Kar yağışı gelir kaynağı oldu

Van'ın Gevaş ilçesinde yağan kar kimine eziyet, kimine eğlence, kimine de gelir kaynağı oldu.

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Gevaş ilçesinde ikamet eden Turgut Danış adlı vatandaş, kar yağışı sonrası evlerin damlardaki karı temizleyerek gelir elde ediyor. Kar yağışının en çok kendisine yaradığını söyleyen Danış, kar yağışı sonrası ilçede çatısı olmayan evlerin damlarını belirli bir ücret karşılığı temizlediğini kaydetti.

Kar yağışı sonrası kar küreme aletiyle çarşı merkezinde dolaştığını bildiren Turgut Danış, "Gevaş ilçesinde ikamet ediyorum. Geçimimi yaz aylarında amelelik ve inşaat işleri yaparak sağlıyorum. Kış aylarında ise bu işler olmadığı için bende damlardaki karı temizleyerek sağlıyorum. Bazen zor bazen de riskli olmasına rağmen yinede yapmak zorunda kalıyorum. Kar yağışı sonrası kar küreme aletimi alıp çarşı merkezinde geziyorum. Beni gören vatandaşlar ve esnaf, ev veya iş yerlerinin damlarındaki karı temizlememi istiyorlar. Ücrette anlaştıktan sonra temizlik işini yapıyorum. Ücretim 50 metrekarelik bir alan için 50 TL. Günde bazen 5-6 dam temizliyorum. Yazın işçilik kışın da kar temizleyerek geçimi sağlamış oluyorum. Hem vatandaşlar memnun hem ben. Severek yapıyorum ve hep kar yağsın diyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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