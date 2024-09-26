TÜVTÜRK Artık Bu Günlerde Araç Muayenesi Yapmayacak

TÜVTÜRK, Türkiye genelinde periyodik araç muayene hizmeti sunan tek kuruluş olarak İstanbul'da yeni bir istasyon açtığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK, hizmet kapasitesini artırma ve kaliteyi yükseltme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyete geçen bu yeni araç muayene istasyonu, "Yüzüncü Yıl İstasyonu" adıyla hizmet vermeye başladı. Bu istasyon, İstanbul'daki 15., Türkiye genelindeki ise 214. sabit TÜVTÜRK istasyonu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi